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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С АЛЕКСАНДРОМ НОВАКОМ

Новости Пятница, 09 июня 2023 19:20
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С АЛЕКСАНДРОМ НОВАКОМ

Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился заместителем председателя правительства России Александром Новаком. 

«Добро пожаловать в Абхазию. Я очень рад, что Вы сегодня приехали к нам. Руководство Абхазии, наши граждане связывают с вашим приездом большие надежды, потому как мы с вами уже некоторое время обсуждаем существенные вопросы. Уверен, что Ваш приезд придаст дополнительный импульс для решения вопросов, которые находятся в нашем совместном ведении. Еще раз добро пожаловать в Абхазию», – сказал президент, приветствуя гостя.

Александр Новак поблагодарил главу государства за приглашение посетить Республику.

«Хочу сказать слова благодарности за теплый прием и внимание, оказанные нашей делегации, включающей в себя и представителей наших федеральных органов власти. Абхазия - наш стратегический партнер и во внешнеполитической деятельности, и с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества. У нас исторически добрые взаимоотношения, и связи сегодня активно развиваются. Абхазия увеличивает рост своей экономики, валового внутреннего продукта. Также и Россия содействует финансово, чтобы реализовать инфраструктурные проекты, обеспечить финансовую стабильность. У нас растет торгово-экономический оборот: по прошлому году он вырос на 73%. Я считаю, что это не предел, потому что есть большой потенциал в самых разных отраслях. В первую очередь, это сфера туризма, новые инвестиционные проекты, которые могут быть реализованы для привлечения сюда туристов. Это и восстановление работы аэропорта, чтобы обеспечить туристический поток, это и социальная сфера, которая активно развивается и ее надо и дальше обеспечивать для улучшения жизни людей и развития отношений, которые и так на высоком уровне между нашими народами», – сказал А. Новак.

Он подчеркнул, что сегодняшний приезд российской делегации направлен на эти цели. 

Аслан Бжания также отметил, что к приезду российской правительственной делегации приковано внимание почти всех жителей Абхазии.

«В преддверии сезона настроение у нас рабочее, мы кровно заинтересованы в том, чтобы проекты, которые мы обсуждаем, перешли в практическую плоскость. Часть мы уже сделали, часть еще впереди. Если нам удастся наладить воздушное сообщение, для граждан Абхазии все причастные будут возведены в лик святых, настолько это важно и имеет большое значение», – сказал глава государства.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 09 июня 2023 19:24

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