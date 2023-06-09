КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ МИД АБХАЗИИ

Сухум. 9 июня 2023. Абхазия-Информ. Начальник пресс-службы МИД Абхазии Милана Цвижба выступила с комментарием в связи с опубликованной в Теlegram-канале «Республика» критикой выступления министра иностранных дел Инала Ардзинба в передаче «Большая игра» на Первом канале.

«В выступлении министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба в эфире передачи «Большая игра» от 8 июля 2023 года на Первом канале не было ни единого слова о наших согражданах в контексте обсуждения деструктивной деятельности международных неправительственных организаций в Абхазии.

Речь шла и всегда идет об иностранных гражданах, которые осуществляют свою деятельность на территории Республики Абхазия, являются официальными сотрудниками и представляют интересы международных неправительственных организаций. Кадры некоторых митингов, показанные в ходе эфира передачи – это исключительный выбор и право редакционной коллегии Первого канала, в которой не состоит глава МИД Абхазии.

Отвечая на вопрос ведущего, министр сделал особый акцент на отсутствии антироссийских настроений в республике среди граждан нашей страны, единстве народа Абхазии во внешнеполитических вопросах, что нивелирует слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая с трибуны Европарламента заявила о якобы враждебных настроениях части абхазского общества против России».

Очевидно, что некоторые ненадежные источники информации руководствуются ложной интерпретацией реальности, низким качеством анализа информации, пытаются паразитировать на патриотической повестке. Рекомендуем более внимательно смотреть и слушать, не дискредитировать в очередной раз самих себя», – заявила начальник пресс-службы МИД Милана Цвижба.