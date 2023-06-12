АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ РОССИИ

Этот праздник объединяет всех россиян, которые живут в этой великой многонациональной стране, чтут ее богатую культуру и многовековые традиции, вносят посильный вклад в укрепление ее социального и экономического потенциала, в защиту и отстаивание ее интересов на мировой арене.

Славные страницы российской истории дают каждому ее жителю много поводов для гордости и патриотизма. Россия явила миру множество величайших ученых, деятелей искусства, спортсменов, писателей и поэтов, первой освоила космос.

Абхазию с Россией связывают особые отношения, основанные на многовековой дружбе и добрососедстве. Выражаю надежду на то, что они и впредь будут развиваться в наилучшем духе союзничества.

В этот праздничный день хочу пожелать Вам, уважаемый Владимир Владимирович, и всему народу России крепкого здоровья, мира, благополучия и преумножения достижений Отечества».