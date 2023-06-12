АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА ПО СЛУЧАЮ ДНЯ РОССИИ
Сухум. 12 июня 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Анкваб поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Днем России. В поздравлении говорится:
Уважаемый Михаил Владимирович, искренне поздравляю Вас с общенациональным государственным праздником – Днем России!
Он является символом величия многонационального Российского государства, его многовековой истории, объединяет многие поколения россиян, преданных своему Отечеству и богатейшему духовно-культурному наследию.
Народное единство и сплоченность обеспечивают уверенную реализацию важнейших инициатив руководства Российской Федерации, его внешней и внутренней политики, твердую поддержку в трудных условиях современной международной обстановки в контексте специальной военной операции против неонацизма на Украине, поддерживаемого Западом.
Абхазо-российские союзнические отношения имеют для нас жизненно важное значение. Как и прежде, мы исходим из необходимости неукоснительного следования всеобъемлющим двусторонним соглашениям.
Желаю Вам успехов в служении Отечеству, а народу Российской Федерации – мира и процветания.
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