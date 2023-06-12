 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА ПО СЛУЧАЮ ДНЯ РОССИИ

Новости Понедельник, 12 июня 2023 12:15
Оцените материал
(0 голосов)
АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА ПО СЛУЧАЮ ДНЯ РОССИИ

Сухум. 12 июня 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Анкваб поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Днем России. В поздравлении говорится:

Уважаемый Михаил Владимирович, искренне поздравляю Вас с общенациональным государственным праздником Днем России!

Он является символом величия многонационального Российского государства, его многовековой истории, объединяет многие поколения россиян, преданных своему Отечеству и богатейшему духовно-культурному наследию. 

Народное единство и сплоченность обеспечивают уверенную реализацию важнейших инициатив руководства Российской Федерации, его внешней и внутренней политики, твердую поддержку в трудных условиях современной международной обстановки в контексте специальной военной операции против неонацизма на Украине, поддерживаемого Западом.

Абхазо-российские союзнические отношения имеют для нас жизненно важное значение. Как и прежде, мы исходим из необходимости неукоснительного следования всеобъемлющим двусторонним соглашениям.

Желаю Вам успехов в служении Отечеству, а народу Российской Федерации – мира и процветания.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 12 июня 2023 13:21

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ РОССИИ В ГАГРЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР РТТ «МОРЕ В ГАГРАХ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.