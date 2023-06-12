В ГАГРЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР РТТ «МОРЕ В ГАГРАХ»

Сухум. 12 июня 2023. Абхазия-Информ. С 5 по 11 июня в городе Гагра проходил турнир Российского теннисного тура «Море в Гаграх». В нем приняли участие 60 теннисистов из городов Абхазии и России. Соревнования проходили по олимпийской системе в возрастных категориях 9-10, до 13 и до 17 лет среди юношей и девушек.

По итогам турнира теннисисты из Абхазии заняли два вторых и два третьих места.