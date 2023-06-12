В ГАГРЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР РТТ «МОРЕ В ГАГРАХ»
Сухум. 12 июня 2023. Абхазия-Информ. С 5 по 11 июня в городе Гагра проходил турнир Российского теннисного тура «Море в Гаграх». В нем приняли участие 60 теннисистов из городов Абхазии и России. Соревнования проходили по олимпийской системе в возрастных категориях 9-10, до 13 и до 17 лет среди юношей и девушек.
По итогам турнира теннисисты из Абхазии заняли два вторых и два третьих места.
Сабри Нанба (Сухум) стал вторым, а Александр Эшба (Пицунда) третьим среди спортсменов до 13 лет. Милания Гумба (Пицунда) стала третьей среди спортсменов до 13 лет. Алла Трайста (Гагра) бронзовым призером в категории до 17 лет.
Главный судья – судья 2 категории РТТ, судья высшей категории Абхазии Саид Бебия.
Организатор – Комитет по делам молодежи и спорту Администрации Гагрского района.
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