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Абхазия Информ

ВЫПУСКНИКАМ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ШКОЛ ИСКУССТВ ВРУЧИЛИ АТТЕСТАТЫ

Новости Понедельник, 12 июня 2023 13:48
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ВЫПУСКНИКАМ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ И ШКОЛ ИСКУССТВ ВРУЧИЛИ АТТЕСТАТЫ

Сухум. 12 июня 2023. Абхазия-Информ. В Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба состоялось торжественное вручение аттестатов выпускникам детских музыкальных школ и школ искусств. Выпускников поздравила начальник Управления культуры Администрации города Сухум Наала Хашиг.

«Я рада приветствовать вас всех в этот торжественный день. Сегодня выпускникам наших музыкальных школ и школ искусств будут вручены сертификаты, свидетельства о музыкальном образовании. Образование, которое получили наши выпускники за эти годы, дает разносторонние развитие, образование помогает вам более уверенно перейти во взрослую жизнь. Музыка дает очень многое, развивает память с детства, формирует вкус, трудолюбие, усердие. Музыка может формировать наше настроение. Наши выпускники, мы очень хотим гордиться вами, и мы гордимся вами. Завтра вы можете взять разные профессии – кто-то может стать музыкантом выдающимся, может стать хорошим хореографом, архитектором, художником, врачом. Какую бы специальность выпускники не получили в будущем, самое главное, чтобы вам сопутствовала удача. Я искренне желаю вам успехов, чтобы мы, вместе с вашими родителями, учителями, гордились вашими успехами. Будьте здоровы, счастливы. Также хочу поблагодарить наших педагогов за их неустанный труд и очень отрадно, что министерство культуры в этом году отметило наших педагогов – звания «Заслуженный учитель Республики Абхазия» были удостоены педагог Детской школы искусств №1 Лиана Топчян, педагог Детской музыкальной школы Инесса Багдасарян, кавалером ордена «Ахьдз-апша» 3 степени стала Лилия Агумава», – сказала Наала Хашиг.

Лилия Агумава поделилась, что звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия» ей присвоил ещё первый президент Абхазии Владислав Ардзинба.

«Большое спасибо отделу культуры, мэрии города и мэру, который работает на благо нашего Сухума. Я хочу сказать, что это второй торжественный день для меня. Первый день был, когда я получила такое высокое звание, как заслуженный учитель Абхазии и это мне вручил первый президент Владислав Ардзинба. Этот день я буду помнить до конца своих дней жизни. Я очень благодарна судьбе за работу в первой музыкальной школе, основанной в 1930-м году, скоро будет столетие. Хочу повторить слова Александра Сергеевича Пушкина, который сказал по поводу музыки, что «из всех человеческих чувств одной любви уступает музыка, но и любовь – это тоже мелодия». Так что, живите всегда с мелодией, с музыкой», – пожелала Лилия Агумава.

Всех отличников пригласили на сцену для вручения дипломов и свидетельств об окончании учебы. Вручил аттестаты заместитель начальника Управления культуры Администрации Сухума Тимур Квеквескири.

Выпускники Детской школы искусств им. К. Ковача – Тамара Какалия (фортепиано и изобразительное искусство) и Елизавета Логуа (скрипка и изобразительное искусство) с отличием окончили два отделения. Алиса Адзинба (фортепиано), Алиса Оведян (фортепиано), Ксения Сучкова (фортепиано), Елизавета Логуа (скрипка и изобразительное искусство), Маргарита Кондакчян (изобразительное искусство), Эмир Габуния (изобразительное искусство), Елана Лаквитава (изобразительное искусство), Александра Колбая (изобразительное искусство), Анастасия Бандурчиди (изобразительное искусство), Виктория Юбилян (изобразительное искусство), Элина Арзуманян (изобразительное искусство), Елена Белоконь (изобразительное искусство), Наталья Лапина (изобразительное искусство).

Выпускники Детской музыкальной школы им. Л. Джергения – Сария Зантария (фортепиано), Джеван Джемиликян (фортепиано), Алия Чагава (фортепиано).

Выпускница Школы искусств им. Т. Аджапуа – Лина Гирджинба (фортепиано).

Выпускники Детской музыкальной школы – Дамей Малия (фортепиано), Валерия Перцхелия (эстрадный вокал), Елизавета Карпова (вокал).

Выпускники Детской художественной школы – Шазина Джинджолия, Анастасия Матосян, Дания Габелия, Елизавета Бражникова.

«Я ещё раз поздравляю вас, дорогие дети. Это первый ваш экзамен и первый опыт получения первого документа в сфере образования. Я хочу, чтобы в жизни были готовы всегда и ко всему. Те сложности, которые оставил нам COVID-19, ограничения, которые были, немного усложнили жизнь, но никому не испортили настроения. Я знаю, что вы, с вашими любимыми педагогами, работали дистанционно, рискуя жизнью, наши педагоги принимали, работали с вами, для того, чтобы вы не отстали от программы. Вы знаете, что COVID-19 был опасен для людей старшего возраста, у нас большое количество опытных педагогов, они самоотверженно подошли к делу и абсолютно ни в чем не потеряли наши сегодняшние выпускники. Поэтому отдельное спасибо нашим педагогом. Дети, хочу, чтобы вы знали, ваши наставники, ваши педагоги, ваши директора стояли у истоков сохранения того, что сегодня есть. После войны, когда вас не было ещё, было сложное время, они спасали, героически сражались за свои инструменты, за ваши инструменты, переносили с одного места в другое, для того, чтобы новое поколение могло заниматься самым прекрасным в мире занятием – музыкой. Хочу поблагодарить всех педагогов, всех руководителей этих школ, технический персонал за то, что создали условия для вашего уютного пребывания во время занятий. Новых вам успехов», – сказал Тимур Квеквескири.

В завершении торжественного собрания выпускники музыкальных школ и школ искусств выступили перед зрителями с концертными номерами.

 Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 12 июня 2023 13:55

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