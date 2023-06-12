ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИХАИЛУ ШУРГАЛИНУ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ РОССИИ

Сухум. 12 июня 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил чрезвычайного и полномочного посла России в Абхазии Михаила Шургалина с Днем России. В поздравлении говорится: Уважаемый Михаил Александрович, примите мои искренние поздравления по случаю государственного праздника – Дня России.



Этот праздник глубоко символичен для россиян – он олицетворяет неразрывную связь поколений, ответственных за судьбы Отечества.

Сегодня Российская Федерация переживает один из сложнейших этапов истории, противостоя коллективному Западу в борьбе против неонацизма. Это противостояние выходит далеко за рамки специальной военной операции на Украине. И мы уверены, что Россия вновь одержит победу во имя будущих поколений.



Высоко ценим безальтернативные союзнические отношения между нашими странами и народами и прилагаем все усилия для их развития.



Пользуясь возможностью, желаю Вам и всем сотрудникам дипломатической миссии Российской Федерации в Республике Абхазия благополучия и успехов.