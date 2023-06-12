ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ

Сухум. 12 июня 2023. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось расширенное заседание Комитета по государственно-правовой политике под. Был рассмотрен проект Закона Республики Абхазия «О внесении изменений в некоторые законодательные акты», инициированный депутатом Салакая Н.Б.

Необходимость принятия представленного проекта обусловлена следующими факторами: во-первых, необходимо внести уточнение в статью 1 Конституционного Закона Республики Абхазия «О Государственном флаге Республики Абхазия» для более полного его описания. Предлагаемая поправка основывается на архивном материале самого автора Государственного флага Валерия Гамгия. В частности, речь идет о значении цветов, белого и зеленого, на полосах флага.

Во-вторых, проект предполагает внести запрет на размещение государственных символов на материальные объекты (товары), не имеющие отношения к сувенирной продукции.

По итогам обсуждения было принято решение рассмотреть данный законопроект на следующем заседании комитета с привлечением специалистов.

Далее были рассмотрены проект части четвертой Гражданского кодекса Республики Абхазия и проект Закона Республики Абхазия «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Республики Абхазия».

Проект части четвертой Гражданского кодекса Республики Абхазия регулирует права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Проект закона преследует цель восполнения пробелов в нормативно-правовом регулировании и совершенствования законодательства в сфере интеллектуальной собственности, а также совершенствования правовой базы и установления новых правовых норм и правовых принципов регулирования интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.

После обсуждения депутаты единогласно решили рекомендовать данные законопроекты к рассмотрению на очередном заседании сессии.

Комитет продолжил свою работу над проектом закона Республики Абхазия «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия», который был принят в первом чтении 27 июля 2022 года. Вышеуказанный проект разработан с целью совершенствования норм уголовного законодательства Республики Абхазия и эффективного применения норм уголовно-процессуального законодательства Республики Абхазия.