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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ

Новости Понедельник, 12 июня 2023 20:35
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ

Сухум. 12 июня 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам под председательством Беслана Халваш. В нем приняли участие: вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, его заместитель Ирма Амичба, министр по налогам и сборам Михаил Габелия, начальник правового управления Центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Батал Царгуш, председатель Фонда репатриации Энвер Чамагуа, председатель Государственного комитета по репатриации Вадим Харазия, аудитор Контрольной палаты Беслан Торчуа, начальник экспертно-аналитического отдела Контрольной палаты Астамур Джинджолия. 

Были рассмотрены проект Закона «Об исполнении Республиканского бюджета за 2022 год» и проект Закона «Об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2022 год». После обсуждения депутаты решили вынести данные законопроекты к рассмотрению на очередном заседании сессии для принятия в первом чтении.

В рамках повестки дня заседания также был рассмотрен законопроект «О предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма», принятый в первом чтении 18 декабря 2015 г. Но в связи с нецелесообразностью дальнейшего его рассмотрения и разработкой нового проекта Комитет приял решение вынести законопроект на следующее заседание сессии Парламента и рекомендует его отклонить.

Далее был рассмотрен проект Закона «Об акцизах». После обсуждения депутаты решили рекомендовать данный законопроект к рассмотрению на очередном заседании сессии и принятию его во втором чтении.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 12 июня 2023 20:40

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