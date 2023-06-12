ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ

Сухум. 12 июня 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам под председательством Беслана Халваш. В нем приняли участие: вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, его заместитель Ирма Амичба, министр по налогам и сборам Михаил Габелия, начальник правового управления Центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Батал Царгуш, председатель Фонда репатриации Энвер Чамагуа, председатель Государственного комитета по репатриации Вадим Харазия, аудитор Контрольной палаты Беслан Торчуа, начальник экспертно-аналитического отдела Контрольной палаты Астамур Джинджолия.