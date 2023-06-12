ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ, КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ
Новости Понедельник, 12 июня 2023 20:35
Сухум. 12 июня 2023. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам под председательством Беслана Халваш. В нем приняли участие: вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, его заместитель Ирма Амичба, министр по налогам и сборам Михаил Габелия, начальник правового управления Центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Батал Царгуш, председатель Фонда репатриации Энвер Чамагуа, председатель Государственного комитета по репатриации Вадим Харазия, аудитор Контрольной палаты Беслан Торчуа, начальник экспертно-аналитического отдела Контрольной палаты Астамур Джинджолия.
Были рассмотрены проект Закона «Об исполнении Республиканского бюджета за 2022 год» и проект Закона «Об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2022 год». После обсуждения депутаты решили вынести данные законопроекты к рассмотрению на очередном заседании сессии для принятия в первом чтении.
В рамках повестки дня заседания также был рассмотрен законопроект «О предотвращении легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма», принятый в первом чтении 18 декабря 2015 г. Но в связи с нецелесообразностью дальнейшего его рассмотрения и разработкой нового проекта Комитет приял решение вынести законопроект на следующее заседание сессии Парламента и рекомендует его отклонить.
Далее был рассмотрен проект Закона «Об акцизах». После обсуждения депутаты решили рекомендовать данный законопроект к рассмотрению на очередном заседании сессии и принятию его во втором чтении.
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