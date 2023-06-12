Сейчас команда под руководством Владимира Волчека собралась в Химках, где будет тренироваться в течение двух дней, а уже в понедельник отправится в Фергану, где пробудет до 18 июня.

Воспитанник сухумского «Динамо» Даниил Дунамалян в составе юношеской сборной России отправится в Узбекистан, где сборная проведет два матча.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, в Узбекистане юношеская команда проведет два матча с местной сборной. Для юношей 2009 года рождения игры в Фергане станут первыми на международном уровне. Встречи состоятся 14 и 17 июня на стадионе «Истиклол».

Даниил Дунамалян является воспитанником Мераба Квеквескири. В феврале 2022 года юный полузащитник из Абхазии был зачислен в Академию ПФК ЦСКА.