ДАНИИЛ ДУНАМАЛЯН В СОСТАВЕ ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ ОТПРАВИТСЯ В УЗБЕКИСТАН
Сухум. 12 июня 2023. Абхазия-Информ. Воспитанник сухумского «Динамо» Даниил Дунамалян в составе юношеской сборной России отправится в Узбекистан, где сборная проведет два матча.
Сейчас команда под руководством Владимира Волчека собралась в Химках, где будет тренироваться в течение двух дней, а уже в понедельник отправится в Фергану, где пробудет до 18 июня.
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, в Узбекистане юношеская команда проведет два матча с местной сборной. Для юношей 2009 года рождения игры в Фергане станут первыми на международном уровне. Встречи состоятся 14 и 17 июня на стадионе «Истиклол».
Даниил Дунамалян является воспитанником Мераба Квеквескири. В феврале 2022 года юный полузащитник из Абхазии был зачислен в Академию ПФК ЦСКА.
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