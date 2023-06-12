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Абхазия Информ

ДАНИИЛ ДУНАМАЛЯН В СОСТАВЕ ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ ОТПРАВИТСЯ В УЗБЕКИСТАН

Новости Понедельник, 12 июня 2023 20:41
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ДАНИИЛ ДУНАМАЛЯН В СОСТАВЕ ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ ОТПРАВИТСЯ В УЗБЕКИСТАН

Сухум. 12 июня 2023. Абхазия-Информ. Воспитанник сухумского «Динамо» Даниил Дунамалян в составе юношеской сборной России отправится в Узбекистан, где сборная проведет два матча. 

Сейчас команда под руководством Владимира Волчека собралась в Химках, где будет тренироваться в течение двух дней, а уже в понедельник отправится в Фергану, где пробудет до 18 июня.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, в Узбекистане юношеская команда проведет два матча с местной сборной. Для юношей 2009 года рождения игры в Фергане станут первыми на международном уровне. Встречи состоятся 14 и 17 июня на стадионе «Истиклол».

Даниил Дунамалян является воспитанником Мераба Квеквескири. В феврале 2022 года юный полузащитник из Абхазии был зачислен в Академию ПФК ЦСКА.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 12 июня 2023 20:44

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