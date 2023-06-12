ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ЗА НЕЗАКОННЫЙ СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Бебия Т.Р. и Абшилава Б.А. обвинялись и были признаны виновными в незаконном хранении и перевозке наркотического вещества «метадон» в особо крупном размере массой 5, 397 грамм и «мефедрон» в особо крупном размере массой 4,948 грамм.

Гудаутским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух граждан Республики Абхазия Бебия Тамаза Рауфовича и Абшилава Бадры Арушановича, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.3 ст.224, п. «в» ч.3 ст.224 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Согласно вводной и резолютивной частей обвинительного приговора Бебия Т.А. и Абшилава Б.А. приговорены по совокупности преступлений к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 700 тысяч рублей в доход государства.

Вину в предъявленном обвинении Бебия Т.Р. признал полностью.

В течении 15 рабочих дней со дня вручения полной версии приговора стороны вправе обжаловать приговор в вышестоящий суд.

Названные лица считаются невиновными до вступления обвинительного приговора в законную силу.