В РОССИЙСКОМ ПОСОЛЬСТВЕ В АБХАЗИИ СОСТОЯЛСЯ ПРИЕМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ РОССИИ

Сухум. 12 июня 2023. Абхазия-Информ. В Посольстве Российской Федерации в Республике Абхазия состоялся торжественный прием по случаю празднования Дня России. Прием посетили президент Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, депутаты Парламента, члены правительства, Конституционного, Верховного и Арбитражного судов Абхазии, посол Республики Южная Осетия в Абхазии Олег Боциев, глава Официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба, представители разных религиозных конфессий, общественных и политических организаций, журналисты.

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин приветствовал всех присутствующих.

«День России – это наш общий праздник. Для многих из вас Россия такая же родная страна, как и Абхазия.

Признание 26 августа 2008 г. суверенитета и независимости республики стало отправной точкой нынешнего этапа активного взаимодействия наших государств и наших братских народов.

Сегодня Россия надежно гарантирует безопасность Абхазии, оказывает ей содействие в социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в продвижении и укреплении международных позиций, в деле обеспечения региональной стабильности. Создана прочная договорно-правовая база двустороннего сотрудничества, насчитывающая более сотни документов», – сказал посол.

Важным цементирующим фактором российско-абхазских отношений, по мнению Шургалина, является общность взглядов на современное мироустройство.

Посол напомнил о том, что Абхазия ещё в феврале прошлого года признала суверенитет и независимость Луганской и Донецкой народных республик, а затем и их вхождение, наряду с Запорожской и Херсонской областями в состав Федерации.

«Абхазские добровольцы, начиная с 2014 года, плечом к плечу с россиянами доблестно сражаются с украинскими нацистами, они и сегодня активно участвуют в специальной военной операции», – отметил посол и предложил всем поднять тост за дальнейшее поступательное развитие российско-абхазских отношений союзничества и стратегического партнерства

Президент Аслан Бжания поздравил посла Михаила Шургалина и всех сотрудников Посольства России с праздником.

«День России – это праздник единства и сплочения всех граждан великого Российского государства. Высокая культура, разнообразие традиций и многовековая история дают полное право ее многонациональному народу гордиться своей Родиной», – сказал президент.

Глава государства отметил, что у Абхазии и России с давних пор сложились особые, ставшие стратегическими и союзническими отношения.

«Выбор народа Абхазии наглядно иллюстрирует факт того, что большинство граждан Абхазии также являются и гражданами России. Народ Абхазии, руководство республики и я лично благодарны вам за вашу работу и вклад в укрепление нашей крепкой дружбы и добрососедства», - подчеркнул президент.

В этот праздничный день Бжания пожелал сотрудникам Посольства и всем гражданам России мира и процветания, благополучия и приумножения достижений Отечества.

Об этом сообщает Апсныпресс.