ТЕМУР АХИБА ВРЕМЕННО БУДЕТ ИСПОЛНЯТЬ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СГБ

Сухум. 13 июня 2023. Абхазия-Информ. В соответствии с Законом Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе» освободить генерал-майора Киут Роберта Виталиевича от должности председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия и уволить досрочно с военной службы в связи с переходом на службу в органы внутренних дел Республики Абхазия.