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Абхазия Информ

ТЕМУР АХИБА ВРЕМЕННО БУДЕТ ИСПОЛНЯТЬ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СГБ

Новости Вторник, 13 июня 2023 20:31
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ТЕМУР АХИБА ВРЕМЕННО БУДЕТ ИСПОЛНЯТЬ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СГБ

Сухум. 13 июня 2023. Абхазия-Информ. В соответствии с Законом Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе» освободить генерал-майора Киут Роберта Виталиевича от должности председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия и уволить досрочно с военной службы в связи с переходом на службу в органы внутренних дел Республики Абхазия.

Временное исполнение обязанностей председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия возложить на первого заместителя председателя СГБ полковника Темура Иосифовича Ахиба», – говорится в Указе президента Аслана Бжания.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 13 июня 2023 20:39

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