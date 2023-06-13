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Абхазия Информ

РОБЕРТ КИУТ НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 13 июня 2023 20:16
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РОБЕРТ КИУТ НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБХАЗИИ

Сухум. 13 июня 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об освобождении Вальтера Бутба от должности министра внутренних дел.

«Освободить генерал -майора милиции Бутба Вальтера Сергеевича от должности министра внутренних дел Республики Абхазия», – говорится в Указе главы государства, подписанном сегодня 13 июня.

Сегодня же президент подписал Указ о назначении  Роберта Виталиевича Киут министром внутренних дел Республики Абхазия. 

«Присвоить генерал-майору Киут  Роберту Виталиевичу специальное звание генерал-майор милиции», – говорится в Указе президента Абхазии. 

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 13 июня 2023 20:24

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