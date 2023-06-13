РОБЕРТ КИУТ НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБХАЗИИ
Новости Вторник, 13 июня 2023 20:16
Сухум. 13 июня 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об освобождении Вальтера Бутба от должности министра внутренних дел.
«Освободить генерал -майора милиции Бутба Вальтера Сергеевича от должности министра внутренних дел Республики Абхазия», – говорится в Указе главы государства, подписанном сегодня 13 июня.
Сегодня же президент подписал Указ о назначении Роберта Виталиевича Киут министром внутренних дел Республики Абхазия.
«Присвоить генерал-майору Киут Роберту Виталиевичу специальное звание генерал-майор милиции», – говорится в Указе президента Абхазии.