ВОДОКАНАЛ СТОЛИЦЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Сухум. 13 июня 2023. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» столицы сообщает, что в ближайшее время старый водопровод d=300мм по ул. Вайнахская будет отключен. МУП просит абонентов подключиться к новому водопроводу, во избежание перебоев в водоснабжении.