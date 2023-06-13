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Абхазия Информ

ВОДОКАНАЛ СТОЛИЦЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Новости Вторник, 13 июня 2023 19:15
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Сухум. 13 июня 2023. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» столицы сообщает, что в ближайшее время старый водопровод d=300мм по ул. Вайнахская будет отключен. МУП просит абонентов подключиться к новому водопроводу, во избежание перебоев в водоснабжении.

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