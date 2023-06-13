ВОДОКАНАЛ СТОЛИЦЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Новости Вторник, 13 июня 2023 19:15
Сухум. 13 июня 2023. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» столицы сообщает, что в ближайшее время старый водопровод d=300мм по ул. Вайнахская будет отключен. МУП просит абонентов подключиться к новому водопроводу, во избежание перебоев в водоснабжении.
Последнее от Super User
- ТЕМУР АХИБА ВРЕМЕННО БУДЕТ ИСПОЛНЯТЬ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СГБ
- РОБЕРТ КИУТ НАЗНАЧЕН МИНИСТРОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБХАЗИИ
- СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ЕВРАЗИЯ GLOBAL»
- С 15 МАЯ 239 ЧЕЛОВЕК ЛИШЕНЫ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
- НА ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С «СИГАРЕТНЫМ» БАМПЕРОМ