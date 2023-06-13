СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «ЕВРАЗИЯ GLOBAL»

Сухум. 13 июня 2023. Абхазия-Информ. Государственный комитет по делам молодежи и спорту объявляет о старте приема заявок от претендентов на участие в Международном молодежном форуме «Евразия Global». Заявки принимаются от граждан Абхазии в возрасте от 18 до 30 лет.

Чтобы принять участие в конкурсном отборе необходимо до 20 июня (включительно) отправить свое резюме на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Отбор претендентов будет проводиться на основании решения конкурсной комиссии Госкомитета в соответствии с требованиями организаторов Форума.

Международный молодeжный форум «Евразия Global» пройдeт с 21 по 27 августа в Оренбурге.

Цель форума – развивать сообщество молодых лидеров стран мира, которые заинтересованы в реализации совместных проектов в целях устойчивого развития. Форум создаст среду для обмена лучшими мировыми практиками и разработки проектов в области устойчивого развития молодежи.