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Абхазия Информ

С 15 МАЯ 239 ЧЕЛОВЕК ЛИШЕНЫ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Новости Вторник, 13 июня 2023 19:05
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С 15 МАЯ 239 ЧЕЛОВЕК ЛИШЕНЫ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Сухум. 13 июня 2023. Абхазия-Информ. Временно исполняющий обязанности  начальника УГАИ МВД Лоу Инал-ипа рассказал в интервью «Апсны.Иахьа» о том, сколько человек лишены водительских прав с начала действия изменений, внесенных в КоАП и  ужесточающих наказание за нарушение правил дорожного движения.

23 марта 2023 года Парламент принял закон о внесении ряда изменений в Кодекс об административных правонарушениях. В соответствии с изменениями, внесенными в статью   119 КоАП, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения, влечет за собой наложение штрафа в размере 500 МРОТ (30 тысяч рублей) с лишением права управления транспортными средствами сроком на шесть месяцев.

«Управление Госавтоинспекцией в своей работе руководствуется принятыми поправками», – отметил Лоу Инал-ипа.

По его словам, с 15 мая водительских удостоверений лишены 239 человек, они также подвергнуты административному штрафу размером в 30 тыс. рублей каждый.

«Я думаю, люди поняли, что ответственность, которая предусмотрена, очень суровая и серьёзная, поэтому не рискуют садиться за руль повторно. Мы ранее информировали наших граждан о том, что водители в нетрезвом состоянии будут лишаться водительских удостоверений», – сказал Инал-ипа.

Повторное в течение года управление транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения, влечет за собой административный арест на 15 суток с лишением права управления автомобилем сроком на один год.

«Если же транспортным средством управляет лицо, уже лишённое прав, но не пребывающее в состоянии опьянения, то оно подлежит административному аресту на пять суток, а срок лишения права также продлевается на один год», – уточнил Лоу Инал-ипа.

По информации УГАИ, с момента вступления закона в силу, по данной поправке прав был лишен один человек.

«В своей работе нам попался только один человек, который, будучи лишенным прав, продолжал управлять автомобилем», – сказал Инал-ипа.

УГАИ МВД РА внимательно изучает ситуацию на дорогах, сложившуюся после ужесточения наказания за нарушение ПДД.

«Можно отметить, что число водителей, управляющих автомобилями в состоянии опьянения, снижается. Наши граждане, те, кто проинформированы, приняли данную меру и соблюдают ее», - подытожил он.

23 марта Парламент во втором окончательном чтении внес изменения в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части усиления ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения.

Закон предусматривает следующие изменения:

– управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения, влечет наложение штрафа в размере 500 МРОТ (30 тысяч рублей) с лишением права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев.

 

– Повторное в течение года управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения, влечет административный арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

– Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного или иного опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере 200 МРОТ (12 000 руб.). - Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления транспортными средствами, а равно лицу, лишенному права управления транспортными средствами, влечет наложение административного штрафа в размере от 30 до 50 МРОТ.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 13 июня 2023 19:12

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