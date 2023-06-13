НА ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С «СИГАРЕТНЫМ» БАМПЕРОМ

Краснодарские таможенники совместно с пограничниками продолжают пресекать попытки незаконного ввоза табачной продукции на территорию России из Республики Абхазия.

В ходе осмотра транспортного средства с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса была выявлена неоднородная зона, не относящаяся к конструкции автомобиля.

При последующем досмотре в заднем бампере автомобиля, в специально изготовленном и оборудованном отсеке из металла были обнаружены спрятанные табачные изделия. После демонтажа обшивки из тайника таможенники извлекли 500 пачек (10000 штук) сигарет «BUSINESS ROYALS», произведенных в ОАЭ. Табачная продукция и автомобиль изъяты. Возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 16.1 и ст.16.3 КоАП России.

С начала 2023 г по фактам незаконного перемещения табачной продукции через российско-абхазскую границу возбуждено 462 дела об административных правонарушениях. Изъято более 40 тысяч пачек сигарет (800 тысяч штук) ориентировочной стоимостью порядка 5 млн рублей.