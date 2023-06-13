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Абхазия Информ

ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА АБХАЗИИ

Новости Вторник, 13 июня 2023 18:51
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ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА АБХАЗИИ

Сухум. 13 июня 2023. Абхазия-Информ. В Верховном суде прошло заседание Пленума Верховного суда Абхазии. В нем приняли участие руководство и судьи Верховного суда, председатели районных судов Республики Абхазия. В повестку дня заседания вошли 4 вопроса:

1. В связи с поступившим председателю Верховного суда Республики Абхазия 2 мая 2023 года заявлением судьи Верховного суда Темура Тарба, освобождение его от обязанностей секретаря Пленума Верховного суда Республики Абхазия и избрание по представлению председателя Верховного суда секретаря Пленума Верховного суда.

2. Утверждение Пленумом Верховного суда Республики Абхазия по представлению председателя Верховного суда составов кассационных коллегий.

3. Заслушивание отчета первого заместителя председателя Верховного суда Республики Абхазия Сафарбея Миканба о деятельности Кассационной коллегии по уголовным делам за 2022 год.

4. Заслушивание отчета заместителя председателя Верховного суда Республики Абхазия Ады Касландзия о деятельности Кассационной коллегии по гражданским делам и Кассационной коллегии по административным делам и делам об административных правонарушениях за 2022 год.

Решением Пленума Верховного суда судья Верховного суда Республики Абхазия Темур Тарба освобожден от исполнения обязанностей секретаря Пленума Верховного суда в соответствии с поданным заявлением.

Секретарем Пленума Верховного суда избрана судья Верховного суда Оксана Пилия. 

Утвержден состав Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия:

Заур Аджинджал;

Темур Тарба;

Роман Кварчия;

Генри Гамисония;

Майя Квициния.

Утвержден состав Кассационной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Абхазия:

Темур Шония;

Оксана Пилия;

Эсма Корсая;

Мадина Логуа;

Мимоза Цушба.

Утвержден состав Кассационной коллегии по административным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда Республики Абхазия:

Беслан Берулава;

Екатерина Адлейба;

Олеся Тарба;

Лиа Адлейба;

Екатерина Онищенко.

Заслушаны и приняты к сведению отчеты первого заместителя председателя Верховного суда Республики Абхазия Сафарбея Миканба о деятельности Кассационной коллегии по уголовным делам за 2022 год, заместителя председателя Верховного суда Республики Абхазия Ады Касландзия о деятельности Кассационной коллегии по гражданским делам и Кассационной коллегии по административным делам и делам об административных правонарушениях за 2022 год.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 13 июня 2023 19:00

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