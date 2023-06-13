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Абхазия Информ

ЗАВЕРШЕНО РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ УБИЙСТВА РАИСЫ ОГАНЯН

Новости Вторник, 13 июня 2023 18:47
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ЗАВЕРШЕНО РАССМОТРЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТУ УБИЙСТВА РАИСЫ ОГАНЯН

Сухум. 13 июня 2023. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом закончено рассмотрение материалов уголовного дела по обвинению Джопуа Хаджарата Руслановича обвиняемого в умышленном убийстве Оганян Раисы Ильиничны имевшего место 20 сентября 2020 года в г. Сухум.

По результатам рассмотрения материалов уголовного дела Джопуа Х.Р. признан виновным и осужден к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за то, что 20 сентября 2020 года выполняя работы по очистке территории вокруг приусадебного участка Оганян Р.И., 12 марта 1940 года рождения, срубил 2 фруктовых дерева, из-за чего между ним Оганян Р.И, произошел конфликт, после которого последняя направилась в дом, а Джопуа Х.Р., следуя за ней, в результате внезапно возникшего умысла, направленного на причинение смерти на почве возникшего конфликта, подобрав во дворе палку облепихового дерева, используя которую в качестве орудия преступления, в спальной комнате нанёс множественные удары в область лица и тела Оганян Р.И., в результате которых, последняя скончалась на месте.

Согласно заключению эксперта №307 от 04 ноября 2020 года, смерть Оганян Р.И. наступила от острой обильной кровопотери в результате множественных переломов ребер, двойного перелома нижней челюсти.

Джопуа Х.Р. вину в предъявленном обвинении не признал.

После получения полной версии обвинительного приговора стороны вправе обжаловать судебный акт в вышестоящий суд в течении 15 рабочих дней.

Названное в данном сообщении лицо считается невиновным до вступления в законную силу обвинительного приговора.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 13 июня 2023 18:50

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