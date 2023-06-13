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Абхазия Информ

ГЕНПРОКУРАТУРА ОБЖАЛОВАЛА ПРИГОВОР ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОННОГО СУДА

Новости Вторник, 13 июня 2023 18:42
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ГЕНПРОКУРАТУРА ОБЖАЛОВАЛА ПРИГОВОР ТКУАРЧАЛСКОГО РАЙОННОГО СУДА

Сухум. 13 июня 2023. Абхазия-Информ. Судебным управлением Генеральной прокуратуры РА в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда РА внесено кассационное представление на приговор Ткуарчалского районного суда от 24 мая 2023 года, в отношении Миквабия Р.Б., Миквабия А.Б., Сар-оглы А.Р, и Гогуа М.С. которые обвинялись органом предварительного расследования в совершении разбойного нападения на сотрудников центральной больницы г. Ткуарчал перевозивших денежные средства для выдачи заработной платы сотрудникам Ткуарчалской больницы в декабре 2018 года, а также незаконном хранении, перевозке огнестрельного оружия группой лиц.

Согласно текста приговора: Миквабия Рамин Багратович признан виновным и осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 159, (разбой, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере) ч.2 ст. 217, (незаконное хранение, перевозка огнестрельного оружия, группой лиц) ч.1 ст. 217 (незаконное хранение, перевозка огнестрельного оружия) УК РА и приговорен к 5 годам лишении свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с конфискацией имущества. Освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока содержания под стражей и домашнего ареста на предварительном и судебном следствиях.

Миквабия Аслан Беноевич признан виновным и осужден за совершение преступлений предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 159, ч.2 ст. 217, ч.1 ст. 217, ч.1 ст. 223 (незаконное хранение наркотических средств, без цели сбыта) УК РА к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком 1 год, при этом назначенное условное наказание суд посчитал отбытым и освободил подсудимого от наказания.

По ч.4 ст. 159 УК РА суд применил положение ст. 59 УК РА и назначил осужденному наказание не предусмотренное санкцией статьи (от 10 до 15 лет лишения свободы) в виде штрафа в размере 200000 рублей.

Гогуа Мизан Северьянович осужден за совершение преступлений предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 159, ч.2 ст. 217, ч.1 ст. 217 УК РА к 2 годам 3 месяцам лишении свободы, условно с испытательным сроком 1 год, при этом назначенное условное наказание суд посчитал отбытым и освободил от наказания.

По ч.4 ст. 159 УК РА суд применил положение ст. 59 УК РА и назначил осужденному наказание не предусмотренное санкцией статьи (от 10 до 15 лет лишения свободы) в виде штрафа в размере 200000 рублей.

Сар-Оглы Айнар Рустемович осужден за совершение преступления предусмотренного ч.1 ст. 217 УК РА к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, при этом оправдан по п. «б» ч.4 ст. 159 УК РА ввиду непричастности. По вмененному органом предварительного расследования ч. 2 ст. 217 УК РА суд решения не принял. Сар-оглы А.Р. освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока на предварительном и судебном следствиях.

Органом предварительного расследования Миквабия Р.Б., Миквабия А.Б., Гогуа М.С. и Сар- Оглы А.Р. обвинялись в том, что 09.12.2018 года, в ходе встречи Миквабия Рамин Багратович, Гогуа Мизан Северьянович и Миквабия Аслан Беноевич в селе Араду Очамчырского района, в ходе беседы, вступили в предварительный сговор, руководствуясь мотивом незаконного личного корыстного обогащения, решили реализовать совместные преступные намерения, направленные на совершение нападения на инкассацию заработной платы медицинских работников Ткуарчалской ЦРБ в размере от одного до полутора миллионов рублей.

Для реализации вышеизложенных совместных преступных целей Миквабия Р.Б., с Гогуа М.С., Миквабия А.Б. и Сар-Оглы А.Р. был разработан совместный и поэтапный план совершения преступления согласно которому они - 12.12.2018 года, примерно в 10 часов 15 минут, вооруженные огнестрельным автоматическим оружием, по предварительному сговору, на используемой ими автомашине марки ВАЗ, перегородив въезд специальной автомашине скорой помощи, под управлением Харчилава Д.А. и пассажирами – главным бухгалтером ЦРБ г. Ткуарчал – Аргун Е.Д, бухгалтером – Тания И.Н., перевозившие денежные средства из Ткуарчалского филиала Сберегательного банка РА, под угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, завладели полиэтиленовым пакетом черного цвета, в котором находились денежные средства, в размере 1 миллиона 383 тысяч 690 рублей после чего скрылись с места совершения преступления на указанной выше автомашине ВАЗ-2107.

Миквабия Р.Б., Миквабия А.Б., и Гогуа М.С. вину в предъявленном разбойном нападении признали, отрицая при этом факт участия в нем Сар-оглы А.Р.

Основанием обжалования судебного решения со стороны прокуратуры явилось несправедливость приговора – в отношении Миквабия Р.Б. Гогуа М.С. и Миквабия А.Б., судом назначено наказание не предусмотренное санкцией статьи (применена ст. 59 УК РА); необоснованное оправдание Сар-оглы А.Р. по разбойному нападению, а также по мнению государственного обвинения многочисленные существенные нарушения уголовного процессуального закона, допущенные судом при рассмотрении дела по существу. 

Названные в данном сообщении лица считаются невиновными до вступления в законную силу обвинительного приговора.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 13 июня 2023 18:46

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