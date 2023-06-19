В МО ПРОХОДИТ СОВМЕСТНАЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА

Сухум. 19 июня 2023. Абхазия-Информ. В Вооруженных силах Республики Абхазия с 20 по 21 июня 2023 года проходит совместная штабная тренировка (СШТ) по управлению ВС. Министром обороны генерал-полковником Владимиром Ануа предъявлены повышенные требования к подготовке штабов и войск в летнем периоде обучения.
Под руководством министра 19 июня в 15:00 часов начался второй этап совместной штабной тренировки по управлению Вооруженными силами.
Генеральный штаб, в экстренном порядке, приступил к развертыванию в сложных условиях оперативной обстановки системы управления Вооруженными силами в незнакомых районах. Войска обозначения приведены в высшие степени боевой готовности и приступили к выполнению боевых задач по предназначению на всех полигонах, а также незнакомых участках местности.
Главной целью проводимого мероприятия оперативной подготовки является повышение готовности органов управления к решению внезапно возникающих задач в любых условиях обстановки, согласованной работе управлений, отделов и служб Министерства обороны и Генерального штаба на всех этапах подготовки и ведения боевых действий. Особое внимание уделяется решению задач управления войсками, информационному обеспечению боевой деятельности войск (сил).
На втором этапе в СШТ примут участие оперативные группы, а также войска взаимодействующих силовых структур.
Совместная штабная тренировка стала очередным этапом подготовки должностных лиц органов управления войск, совершенствования их профессиональных навыков в ходе отработки вопросов планирования применения войск по предназначению на основе анализа результатов современных вооруженных конфликтов, в том числе и опыта специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации.