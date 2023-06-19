В МО ПРОХОДИТ СОВМЕСТНАЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА

Сухум. 19 июня 2023. Абхазия-Информ. В Вооруженных силах Республики Абхазия с 20 по 21 июня 2023 года проходит совместная штабная тренировка (СШТ) по управлению ВС. Министром обороны генерал-полковником Владимиром Ануа предъявлены повышенные требования к подготовке штабов и войск в летнем периоде обучения.