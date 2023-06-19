 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МО ПРОХОДИТ СОВМЕСТНАЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА

Новости Понедельник, 19 июня 2023 19:57
Оцените материал
(0 голосов)
В МО ПРОХОДИТ СОВМЕСТНАЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА

Сухум. 19 июня 2023. Абхазия-Информ. В Вооруженных силах Республики Абхазия с 20 по 21 июня 2023 года проходит совместная штабная тренировка (СШТ) по управлению ВС. Министром обороны генерал-полковником Владимиром Ануа предъявлены повышенные требования к подготовке штабов и войск в летнем периоде обучения. 

Под руководством министра 19 июня в 15:00 часов начался второй этап совместной штабной тренировки по управлению Вооруженными силами.

Генеральный штаб, в экстренном порядке, приступил к развертыванию в сложных условиях оперативной обстановки системы управления Вооруженными силами в незнакомых районах. Войска обозначения приведены в высшие степени боевой готовности и приступили к выполнению боевых задач по предназначению на всех полигонах, а также незнакомых участках местности.

Главной целью проводимого мероприятия оперативной подготовки является повышение готовности органов управления к решению внезапно возникающих задач в любых условиях обстановки, согласованной работе управлений, отделов и служб Министерства обороны и Генерального штаба на всех этапах подготовки и ведения боевых действий. Особое внимание уделяется решению задач управления войсками, информационному обеспечению боевой деятельности войск (сил).

На втором этапе в СШТ примут участие оперативные группы, а также войска взаимодействующих силовых структур.

Совместная штабная тренировка стала очередным этапом подготовки должностных лиц органов управления войск, совершенствования их профессиональных навыков в ходе отработки вопросов планирования применения войск по предназначению на основе анализа результатов современных вооруженных конфликтов, в том числе и опыта специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 19 июня 2023 20:01

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 20 ИЮНЯ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СУХУМА ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВОДЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.