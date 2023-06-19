ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Сухум. 19 июня 2023. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете состоялась встреча ректора, академика Алеко Гварамия с проректором Российской академии адвокатуры и нотариата, доктором юридических наук, профессором Людмилой Букалеровой. В рамках встречи состоялось подписание договора о сотрудничестве между Абхазским государственным университетом и Российской академией адвокатуры и нотариата.