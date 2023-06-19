ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Новости Понедельник, 19 июня 2023 19:53
Сухум. 19 июня 2023. Абхазия-Информ. В Абхазском государственном университете состоялась встреча ректора, академика Алеко Гварамия с проректором Российской академии адвокатуры и нотариата, доктором юридических наук, профессором Людмилой Букалеровой.
В рамках встречи состоялось подписание договора о сотрудничестве между Абхазским государственным университетом и Российской академией адвокатуры и нотариата.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов дальнейшего сотрудничества Академии с АГУ в области высшего образования, в частности, по линии аспирантуры и докторантуры.
Во встрече участвовал первый проректор АГУ Роман Дбар, проректор по научной работе Джульетта Адлейба, проректор по международным связям и экономическим вопросам Максим Гвинджия, декан юридического факультета Сергей Смыр и другие.
Об этом сообщает Отдел информации и медиа коммуникаций АГУ.
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