В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР «КУБОК АБХАЗИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ДОМИНО».

Сухум. 19 июня 2023. Абхазия-Информ.

МУ Администрации г. Сухум «Управление по делам молодежи и спорта» совместно с Федерацией домино Абхазии был проведен турнир «Кубок Абхазии по профессиональному домино».

В нем приняли участие 28 спортсменов из Сухума, Н-Афона и поселка Агудзера.