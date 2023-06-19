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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР «КУБОК АБХАЗИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ДОМИНО».

Новости Понедельник, 19 июня 2023 19:51
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В СУХУМЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР «КУБОК АБХАЗИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ДОМИНО».

Сухум. 19 июня 2023. Абхазия-Информ. МУ Администрации г. Сухум «Управление по делам молодежи и спорта» совместно с Федерацией домино Абхазии был проведен турнир «Кубок Абхазии по профессиональному домино». В нем приняли участие 28 спортсменов из Сухума, Н-Афона и поселка Агудзера.

По результатам игр, победителем турнира признан Лакрба Тимур. Второе место завоевал Лолуа Рудольф, а на третьем Ашуба Саид.

Победители были награждены кубками медалями и призами.

Подобный турнир в нашей республике проводился впервые и в дальнейшем планируется проводить его ежегодно.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Понедельник, 19 июня 2023 19:53

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