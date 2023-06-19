ЮНЫЕ БОКСЕРЫ ИЗ СУХУМА ЗАВОЕВАЛИ ДЕВЯТЬ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ

Сухум. 19 июня 2023. Абхазия-Информ. В Ткуарчале состоялась матчевая встреча по боксу, приуроченная ко Дню защиты детей. В ней приняли участие около 60-ти боксеров, две команды из г. Сухум, команда из г. Ткуарчал и команда из г. Очамчыра.

Одну команду г. Сухум представляли 9 боксеров – воспитанников секции бокса Управления по делам молодежи и спорта. Все девять спортсменов завоевали на матчевой встрече золотые медали.

Первое место – Порохня Радомир (28кг), Саакян Сумбат (31кг), Ичмелян Эдгард (38 кг), Саакян Артур (40 кг), Шакая Леон (32 кг), Микаелян Данил (37 кг), Беридзе Георгий (39 кг), Хурхумал Инал (53кг).

Также первое место среди взрослых спортсменов у Барцыц Константина в весовой категории 75 кг.

Тренер сухумской команды Адлейба Беслан.

Организаторы турнира Федерация бокса Абхазии.