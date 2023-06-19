ВОСПИТАННИКИ СУХУМСКОЙ СЕКЦИИ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ ТУРНИРА «КУБОК ЧЕРНОГО МОРЯ»

Сухум. 19 июня 2023. Абхазия-Информ. В Гагре прошел открытый турнир по вольной борьбе «Кубок Черного моря» среди юношей 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015 г.р. В турнире приняли участие 290 борцов из всех городов и районов Республики Абхазия, Краснодарского края, Москвы и Перми. Столицу представляли воспитанники секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.