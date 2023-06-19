ВОСПИТАННИКИ СУХУМСКОЙ СЕКЦИИ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ ТУРНИРА «КУБОК ЧЕРНОГО МОРЯ»
Сухум. 19 июня 2023. Абхазия-Информ. В Гагре прошел открытый турнир по вольной борьбе «Кубок Черного моря» среди юношей 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015 г.р. В турнире приняли участие 290 борцов из всех городов и районов Республики Абхазия, Краснодарского края, Москвы и Перми. Столицу представляли воспитанники секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.
Среди борцов Управления призовые места распределились следующим образом:
1-место – Адлейба Астан (57 кг), Харчилава Данат (35 кг), Джопуа Денис (52 кг).
2-место – Темыр-оглы Самир (26 кг), Хутаба Леон (29 кг), Чхабелия Лаша (24 кг), Квициния Давид (30 кг), Жиба Сандро (41 кг), Сакания Баграт (62 кг), Псардия Ясон (57 кг), Максудов Псирхан (44 кг), Черкезия Наур (27 кг), Бигвава Максим (33 кг).
3-место – Хутаба Леван (24 кг), Какубава Кемал (29 кг), Бигвава Александр (57 кг), Басария Данил (57 кг), Хагба Осман (32 кг), Адзынба Кемал (41 кг), Чхабелия Георгий, Шакая Анри (44 кг), Маркасян Альберт (52 кг), Черкезия Нестор (20 кг), Мулахасан-оглы (22 кг).
Все победители были награждены медалями, грамотами, кубками и призами, подготовленными Комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Гагрского района.
Тренерский состав: Игорь Берая, Мераб Хашба, Навик Алобян, Виктор Бороловец, Кецба Алмас, Смыр Тимур, Цвижба Ахра, Джопуа Тимур, Джопуа Исмаил, Адлейба Адгур, Бобуа Инал.