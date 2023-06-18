АБХАЗИЯ ГОТОВА К ЛЮБОМУ РАЗВИТИЮ СИТУАЦИИ В ОТНОШЕНИЯХ С ГРУЗИЕЙ

Он подчеркнул, что Абхазия получила горький опыт в прошлом, поэтому она обязана быть готовой ко всем возможным сценариям. Поэтому страна проводит постоянные военные учения, в том числе совместно с российскими военными.

Сухум. 18 июня 2023. Абхазия-Информ. МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В интервью РИА Новости посол республики Абхазия в России Алхас Квициниа заявил, что Сухум проводит постоянные военные учения с Россией и готов к любому развитию ситуации в отношениях с Грузией.

Посол отметил, что вероятность создания в Грузии под давлением Запада «второго фронта» против России существует, но Абхазия готова к любому развитию ситуации и будет защищать свою территорию и население.

Благодаря преференциям для иностранных инвесторов в Абхазии бизнесмены из России стали более активно работать в республике, в частности, в курортной индустрии, заявил Квициниа.

«У нас законодательно гарантированы преференции для иностранных инвесторов – они зависят от суммы вложенного капитала и предусматривают серьезные налоговые льготы, в том числе по срокам. И российский бизнес начинает активно действовать. В основном это касается курортно-туристской индустрии», – сказал дипломат.

По словам Квициниа, Сухум заинтересован в привлечении бизнесменов из России.

«Надеемся, что сферы интересов будут расширены – сельское хозяйство, промышленное производство и так далее. Власти будут только способствовать этому процессу», – добавил он.

Россия после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, давно добивавшихся независимости, и оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик. Так, в частности, объем инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017-2019 годы составил около 6 миллиардов рублей.

В конце 2019 года была утверждена российская инвестпрограмма на 2020-2022 годы. Объем финансирования на три года составил 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год. Лимит финансирования проекта российской инвестпрограммы на 2023-2025 годы составит 4 миллиарда 50 миллионов рублей.

Новые частные отели постоянно появляются в Абхазии, номерной фонд абхазских отелей расширяется, заявил Алхас Квициниа.

«В республике постоянно вводятся в эксплуатацию новые частные отели – и небольшие, и крупные по номерному фонду», – сказал дипломат.

При этом, по словам Квициниа, Россия и Абхазия развивают курортную инфраструктуру в республике, чтобы привлечь российских туристов.

По его мнению, необходимо развивать как авиасообщение между странами, так и морские пассажироперевозки.

«Сейчас стороны интенсивно работают над проектом открытия авиасообщения между Россией и Абхазией. На наш взгляд, это существенно увеличит поток людей и повысит транспортную доступность Абхазии», – добавил Квициниа.

Дипломат упомянул, что в Абхазии находятся древние христианские храмы «удивительной архитектуры», крепостные сооружения.

Он заявил также, что жители Абхазии гордятся богатым историко-культурным наследием республики, в том числе общим с российским, и хотели бы, чтобы как можно больше жителей России сделали для себя интересные открытия, посетив страну.