МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И СОЧИ ВОЗОБНОВЯТ РАБОТУ «ЛАСТОЧЕК»

Сухум. 18 июня 2023. Абхазия-Информ. Высокоскоростная железная дорога, соединяющая Сочи и Абхазию, будет вновь открыта с 19 июня в соответствии с предварительно утвержденным графиком. Об этом сообщил заместитель генерального директора Абхазской железной дороги Октай Хазириши. Он отметил, что тестирование сети линий движения поездов запланировано на 18 июня. Также на территорию соседней республики прибыла специальная путеизмерительная машина, позволяющая осуществлять движение пассажирских поездов.

Как пишет источник, поезда «Ласточка» в Абхазию были временно приостановлены из-за повреждения железной дороги из-за неблагополучных погодных явлений. Представитель железной дороги в Абхазии сказал, что на ремонт поврежденного участка железной дороги ушло несколько дней.

Как сообщалось ранее, пропускная система Адлерского МАПП после модернизации будет способна к пропуску более 14 тысяч транспортных средств и более 80 тысяч человек в сутки. Ее расширение на границе России и Абхазии позволит освоить увеличивающийся трафик на движения.