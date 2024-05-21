ГОТОВНОСТЬ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ К ЛЕТНЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ 2024 ОБСУДИЛИ В МИНЗДРАВЕ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ . Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел рабочее совещание с главными врачами городских и районных больниц страны. В совещании также приняла участие замминистра Саида Делба, главный врач города Сухум Ирма Воуба.