ГОТОВНОСТЬ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ К ЛЕТНЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ 2024 ОБСУДИЛИ В МИНЗДРАВЕ РЕСПУБЛИКИ
Новости Вторник, 21 мая 2024 21:50
Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел рабочее совещание с главными врачами городских и районных больниц страны. В совещании также приняла участие замминистра Саида Делба, главный врач города Сухум Ирма Воуба.
В преддверие летнего курортного сезона глава Минздрава традиционно проводит консультации с медиками, чтобы ознакомиться с положением дел в больницах, заслушать отчеты врачей и оценить степень их готовности к увеличению числа пациентов в период сезонных отпусков и каникул.
Среди основных – проблема нехватки кадров. К концу мая, по договоренностям, достигнутым в ходе переговоров глав Минздравов Абхазии и России Бутба и Мурашко, в республику приедут первые российские медики. Все лето будет осуществляться ротация кадров, таким образом, медслужба абхазских больниц усилится, а дефицита врачей удастся избежать.
Главврачи отчитались о состоянии медучреждений, лекарственном обеспечении, озвучили имеющиеся проблемы.
По итогам совещания, принято решение о необходимости ознакомления с положением дел на местах. Уже на следующей неделе глава Минздрава посетит Гагрскую и Гудаутскую ЦРБ, а также больницу Пицунды, медицинские учреждения столицы. Именно на эти медучреждения, согласно статистике, приходятся пиковые нагрузки в летний курортный сезон.
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