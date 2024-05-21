АБХАЗСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПРОХОДЯТ СБОРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К СПОРТИВНЫМ ИГРАМ СТРАН БРИКС

. Абхазские тайбоксеры прибыли в Махачкалу для прохождения учебно- тренировочного сбора по подготовке к спортивным Играм БРИКС. Они выступят на Играх в дисциплине «ушу».

Абхазская легкоатлетка Щаризан Шакая, в рамках подготовки к Играм стран БРИКС, проходит учебно-тренировочный сбор по легкой атлетике в адлерском спорткомплексе «Юность».

Сборы начались 12 мая и продлятся до 25 мая. Спортсменка выступит на Играх в дисциплине по метанию копья.

Игры пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Масштабный мультиспортивный международный турнир посетят более 5000 участников из стран БРИКС и приглашенных государств. Соревнования пройдут по 29 видам спорта. В Играх под своим флагом примет участие и национальная сборная команда Республики Абхазия. Спортсмены выступят в следующих видах спорта: легкая атлетика, бокс, шахматы, дзюдо, каратэ, фиджитал-баскетбол, фиджитал-футбол, самбо, настольный теннис, теннис, спортивная борьба (вольная и греко-римская), ушу и борьба на поясах.