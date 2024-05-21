В СУХУМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ
Новости Вторник, 21 мая 2024 21:58
Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ. В Сухуме почтили память жертв Кавказской войны. 21 мая 2024 года исполнилось 160 лет со дня окончания Русско-Кавказской войны, в результате которой в XIX веке тысячи абхазов покинули свою Родину и нашли пристанище в Турции и разных странах Ближнего Востока.
Вечером памятные мероприятия начались с шествия. Молодые люди с абхазскими и адыгскими флагами и факелами направилась от площади имени Сергея Багапша к Памятнику махаджирам на набережной.
В Абхазском драмтеатре было показано театрализованное представление.
Президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации Президента Абесалом Кварчия, депутаты Парламента, члены Правительства, потомки махаджиров, вернувшиеся на историческую Родину, представители общественности, студенты и школьники возложили цветы к Памятнику махаджирам на Набережной махаджиров.
В память о жертвах Кавказской войны была зажжена традиционная поминальная свеча «Ащамака», разожжен ритуальный «Нартский костер». Памятная церемония завершилась спусканием на море венков.
Раньше этот день в Абхазии отмечали 31 мая, но с 2011 года он отмечается 21 мая.
31 мая 1990 года на Набережной Махаджиров заложили памятный камень. А в сентябре 2010 года на месте камня установили памятник абхазским махаджирам – жертвам Кавказской войны XIX века. Памятник представляет собой отлитые из бронзы фигуры всадника и коня. Поднятая вверх и сжатая в кулак рука наездника символизирует стремление к возрождению. Автор скульптуры – известный абхазский художник и скульптор Геннадий Лакоба.
Потомки абхазских махаджиров приносят венки на побережье провинции Кефкен (Турция), куда в 80-ых годах XIX столетия турецкие корабли высаживали тысячи абхазов. Многие из них вынуждены были жить в пещерах, там и умирали от голода и болезней. Кто-то смог, пережив трагедию потери родной земли, выжить в чужой стране, начать новую жизнь, наладить быт. В Кефкене есть историческое абхазское кладбище, которое еще называют «кладбищем вязов». Абхазы в Турции, несмотря на весь драматизм исторической ситуации, смогли сохранить свой язык, традиции, родовой уклад жизни, ментальность. Люди старались селиться в местах, похожих по ландшафту на покинутые в Абхазии села. В каждой семье из поколения в поколение передается мечта о возвращении на Родину, в Абхазию.
Об этом сообщает Апсныпресс.
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