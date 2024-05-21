В СУХУМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ . В Сухуме почтили память жертв Кавказской войны. 21 мая 2024 года исполнилось 160 лет со дня окончания Русско-Кавказской войны, в результате которой в XIX веке тысячи абхазов покинули свою Родину и нашли пристанище в Турции и разных странах Ближнего Востока.