ВЕЧЕР ПАМЯТИ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ
Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ. Вечер памяти жертв Кавказской войны прошел в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба. В нем приняли участие артисты разных жанров и коллективов.
Трагедии махаджирства посвятил свое выступление актер Абхазского драмтеатра Даур Арухаа. Он прочел отрывок из поэмы Рушбея Смыра «Семра» и бессмертное стихотворение Георгия Чачба «Уарада», переведенное на абхазский язык Багратом Шинкуба.
Собравшиеся минутой молчания почтили память жертв Кавказской войны.
Вокальные и хореографические номера перемежались музыкальными композициями в исполнении оркестра народных инструментов имени Отара Хунцариа.
Песни, посвященные махаджирам и родине, исполнил Омар Сангулия
Колыбельная махаджиров «Шьышь нани» композитора Ивана Лакрба на стихи Баграта Шинкуба прозвучала в исполнении народных артистов Абхазии Виолетты Маан и Людмилы Гумба..
А Ильда Кучуберия исполнила песню «Ушнеиуа унеи» на стихи Михи Лакрба, посвященные Дмитрию Гулия. Песня была написана в этом году специально для вечера памяти махаджиров.
Секретарь Общественной палаты Гули Кичба поделилась воспоминаниями о вечере памяти махаджиров, который проводился в стенах Абхазского драмтеатра в 1990 году.
«В зале было много молодых людей. Вдруг погас свет. И тут зазвучал прекрасный голос Виолетты Маан. Она запела «Колыбельную махаджиров». Зал стал подпевать ей. Это было очень трогательно, впечатляюще, щемяще», – сказала она.
В завершение встречи на сцену были вынесены флаги, на которых изображены тамги. Это были родовые символы фамилий, покинувших Абхазию в результате махаджирства.
Затем молодые люди с флагами вышли на площадь перед театром и присоединились к шествию в память о жертвах Кавказской войны.
Об этом сообщает Апсныпресс.
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