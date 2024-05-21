 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЕЧЕР ПАМЯТИ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Новости Вторник, 21 мая 2024 22:01
Оцените материал
(0 голосов)
ВЕЧЕР ПАМЯТИ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ. Вечер памяти жертв Кавказской войны прошел в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба. В нем приняли участие артисты разных жанров и коллективов.

Трагедии махаджирства посвятил свое выступление актер Абхазского драмтеатра Даур Арухаа. Он прочел отрывок из поэмы Рушбея Смыра «Семра» и бессмертное стихотворение Георгия Чачба «Уарада», переведенное на абхазский язык Багратом Шинкуба.

Собравшиеся минутой молчания почтили память жертв Кавказской войны.

Вокальные и хореографические номера перемежались музыкальными композициями в исполнении оркестра народных инструментов имени Отара Хунцариа.

Песни, посвященные махаджирам и родине, исполнил Омар Сангулия

Колыбельная махаджиров «Шьышь нани» композитора Ивана Лакрба на стихи Баграта Шинкуба прозвучала в исполнении народных артистов Абхазии Виолетты Маан и Людмилы Гумба..

А Ильда Кучуберия исполнила песню «Ушнеиуа унеи» на стихи Михи Лакрба, посвященные Дмитрию Гулия. Песня была написана в этом году специально для вечера памяти махаджиров.

Секретарь Общественной палаты Гули Кичба поделилась воспоминаниями о вечере памяти махаджиров, который проводился в стенах Абхазского драмтеатра в 1990 году.

«В зале было много молодых людей. Вдруг погас свет. И тут зазвучал прекрасный голос Виолетты Маан. Она запела «Колыбельную махаджиров». Зал стал подпевать ей.   Это было очень трогательно, впечатляюще, щемяще», – сказала она.

В завершение встречи на сцену были вынесены флаги, на которых изображены тамги. Это были родовые символы фамилий, покинувших Абхазию в результате махаджирства.

Затем молодые люди с флагами вышли на площадь перед театром и присоединились к шествию в память о жертвах Кавказской войны.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 21 мая 2024 22:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СУХУМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 54 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.