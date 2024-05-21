ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 54 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЯ

Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ . В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1635 нарушений правил дорожного движения, из которых 104 – нарушение норм тонирования автостекол.