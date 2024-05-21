ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ ВЫЯВЛЕНО 54 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЯ
Новости Вторник, 21 мая 2024 22:07
Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1635 нарушений правил дорожного движения, из которых 104 – нарушение норм тонирования автостекол.
54 водителя привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии, из которых 47 лишены водительских удостоверений.
Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии.
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