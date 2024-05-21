В СЛУЖБЕ ГАИ МВД ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС АВТОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД «РУБЕЖ».

Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ . Теперь сотрудникам Госавтоинспекции все данные о совершенных административных правонарушениях в области дорожного движения доступны не только на стационарных постах, но и в патрульных машинах ДПС.