В СЛУЖБЕ ГАИ МВД ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС АВТОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД «РУБЕЖ».
Новости Вторник, 21 мая 2024 22:10
Сухум. 21 мая 2024. Абхазия-Информ. Теперь сотрудникам Госавтоинспекции все данные о совершенных административных правонарушениях в области дорожного движения доступны не только на стационарных постах, но и в патрульных машинах ДПС.
20 мая прошло первое рейдовое профилактическое мероприятие «Безопасный город» с применением данного комплекса, за ходом которого наблюдал лично министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Киут. За первый вечер работы комплекса нарушителям ПДД было вручено более 70 постановлений. Как подчеркнул заместитель министра внутренних дел полковник милиции Беслан Чкадуа, подобное новшество поможет более оперативно выявлять нарушителей правил дорожного движения.
Информация с камер фото и видео фиксации, расположенных по республиканской трассе, стекается в Центр обработки данных МВД и проходят автоматическую обработку. При выявлении нарушителя, ему вручается постановление об административном правонарушении, которое он должен оплатить. При этом, если штраф за определенные правонарушения оплачивается в первые пять дней, то сумма составляет 50%.
Также во время профилактического мероприятия проводилась работа по выявлению других видов нарушения правил дородного движения. В результате которой было составлено 30 административных протоколов, 45 автомобилей были растонированы на месте сотрудниками Госавтоинспекции.
Об этом сообщает сайт МВД.
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