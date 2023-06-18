ТРЕТЬЕ МЕСТО В КОМАНДНОМ ОНЛАЙН-ТУРНИРЕ

Сухум. 18 июня 2023. Абхазия-Информ. В медиа-центре МИД Республики Абхазия, состоялся командный онлайн-турнир по шахматам приуроченный ко Дню России. Участвовали сборные команды Южной Осетии, Северной Осетии, Приднестровья, Донецка, Луганска, Донбасса и Республики Абхазия.

Турнир прошел при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорта, Федерации шахмат Абхазии.