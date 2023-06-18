 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТРЕТЬЕ МЕСТО В КОМАНДНОМ ОНЛАЙН-ТУРНИРЕ

Новости Воскресенье, 18 июня 2023 20:32
Оцените материал
(0 голосов)
ТРЕТЬЕ МЕСТО В КОМАНДНОМ ОНЛАЙН-ТУРНИРЕ

Сухум. 18 июня 2023. Абхазия-Информ. В медиа-центре МИД Республики Абхазия, состоялся командный онлайн-турнир по шахматам приуроченный ко Дню России. Участвовали сборные команды Южной Осетии, Северной Осетии, Приднестровья, Донецка, Луганска, Донбасса и Республики Абхазия.

Турнир прошел при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорта, Федерации шахмат Абхазии.

Абхазию представляли шахматисты: Зухба Даур, Карапетян Альберт, Кварацхелия Тристан, Багателия Нестор, Лаквитава Сарида.

Команду готовил заместитель председателя федерации шахмат Абхазии Зухба Темур.

В упорной борьбе сборная Абхазии заняла 3 место. Первое место у сборной Приднестровья, второе у Северной Осетии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Воскресенье, 18 июня 2023 20:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СПАСАТЕЛИ ИЩУТ ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО АЛЕКСАНДРА ВАКУЛИЧА УПАВШЕГО В РЕКУ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И СОЧИ ВОЗОБНОВЯТ РАБОТУ «ЛАСТОЧЕК» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.