СПАСАТЕЛИ ИЩУТ ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО АЛЕКСАНДРА ВАКУЛИЧА УПАВШЕГО В РЕКУ

Сухум. 18 июня 2023. Абхазия-Информ. Четырехлетнего Александра Вакулича, приехавшего с родителями на отдых из города Пинск, Республики Беларусь, унесло течением реки Гега. ЧП произошло накануне в районе Гегского водопада. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в 20 часов 34 минуты.

Более полусотни спасателей из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчыры ведут поиски ребёнка с вечера минувшего дня.

На место происшествия выехал министр, генерал-лейтенант Лев Квициния.