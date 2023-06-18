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Абхазия Информ

СПАСАТЕЛИ ИЩУТ ЧЕТЫРЕХЛЕТНЕГО АЛЕКСАНДРА ВАКУЛИЧА УПАВШЕГО В РЕКУ

Новости Воскресенье, 18 июня 2023 20:31
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Сухум. 18 июня 2023. Абхазия-Информ. Четырехлетнего Александра Вакулича, приехавшего с родителями на отдых из города Пинск, Республики Беларусь, унесло течением реки Гега. ЧП произошло накануне в районе Гегского водопада. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в 20 часов 34 минуты.

Более полусотни спасателей из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчыры ведут поиски ребёнка с вечера минувшего дня.

На место происшествия выехал министр, генерал-лейтенант Лев Квициния.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Воскресенье, 18 июня 2023 20:32

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