В СУХУМЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ГОРОД»
Сухум. 16 июня 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме прошла акция «Чистый город», которую инициировала Администрация столицы. Начальникам управ было поручено привлечь население к участию в акции, а также рекомендовать домовладельцам на правах частной собственности провести санитарную уборку закрепленных территорий.
Акция «Чистый город» стала уже ежегодной. Администрация Сухума взяла шефство над фуникулером. Сотрудники всех отделов во главе с мэром поднялись на сухумскую гору, чтобы провести уборку. Физической работы оказалось много, но никто не уклонялся, каждый на своем участке, закрепленным за ним, наводил чистоту и порядок.
Студенты Абхазского госуниверситета также приняли участие в акции «Чистый город». Первокурсница Миранда Лагулаа выразила надежду, что их с однокурсниками труд будут ценить последующие посетители Сухумской горы.
Глава Сухума Беслан Эшба, который вместе с заместителями с утра принимал участие в субботнике, был доволен сотрудниками и объемом выполненных работ. По его словам, Администрация столицы закрепит отдел, который и в дальнейшем будет курировать и следить за чистотой и порядком на данной территории.
«Администрация города решила взять шефство над сухумской горой фуникулером. После того, как мы закончим ремонтно-восстановительные работы на горе, отдельный отдел будет заниматься только фуникулёром и поддерживать чистоту. Мы приличные средства тратим на ремонт – колоннада, верхняя площадка, и т.д. Поэтому стараемся показать пример, чтобы сами жители тоже бережно относились к природе, к чистоте, к порядку», – сказал Беслан Эшба.
На акцию «Чистый город» вышли и сотрудники министерств, управ, преподаватели школ.
По словам сотрудника МИД Гиви Хурхумал, поддержать акцию и помочь коммунальщикам – благородно и полезно.
Департамент ЖКХ, который был ответственным за организацию акции, обеспечил всех нужным инвентарем и транспортом для вывоза собранного мусора.
Об этом сообщает сайт столицы.
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