АЭРОПОРТ СУХУМА МОЖЕТ СТАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ АВИАУЗЛОМ ДЛЯ СОЧИ

Аэропорт Сухума в Абхазии после реконструкции сможет снять высокую загруженность с воздушного порта Сочи. Соглашение о восстановлении объекта 16 июня в ходе Петербургского международного экономического форума-2023 (ПМЭФ) подписали минэкономразвития РФ Максим Решетников и вице-премьер, минэкономики Абхазии Кристина Озган.

Сухум. 16 июня 2023. Абхазия-Информ. Соглашение о восстановлении аэропорта, который способен снять нагрузку с воздушной гавани в Сочи, подписали министры России и Абхазии в ходе ПМЭФ-2023.

Максим Решетинков считает, что воздушная гавань сможет снизить нагрузку на пункт пропуска на границе с Абхазией «Псоу».

«Реконструкция сухумского аэропорта – историческое событие для Абхазии. Он не работает уже 30 лет. Это серьезно сдерживает деловую и туристическую сферы республики»,5 – сказал Решетников.

Председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов пояснил, что аэропорт также позволит увеличить поток туристов на курорты Краснодарского края. Для начала он предлагает построить небольшое здание аэровокзала к маю 2024 года, которое сможет принимать два самолета в час, и только потом развивать инфраструктуру воздушного порта.

Напомним, что в связи с введением режима временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России работа аэропортов в Краснодаре, Анапе и Геленджике была приостановлена с 24 февраля 2022 года.

https://www.dg-yug.ru/news/130363.html