 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АЭРОПОРТ СУХУМА МОЖЕТ СТАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ АВИАУЗЛОМ ДЛЯ СОЧИ

Новости Пятница, 16 июня 2023 22:39
Оцените материал
(0 голосов)
АЭРОПОРТ СУХУМА МОЖЕТ СТАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ АВИАУЗЛОМ ДЛЯ СОЧИ

Сухум. 16 июня 2023. Абхазия-Информ. Соглашение о восстановлении аэропорта, который способен снять нагрузку с воздушной гавани в Сочи, подписали министры России и Абхазии в ходе ПМЭФ-2023.

Аэропорт Сухума в Абхазии после реконструкции сможет снять высокую загруженность с воздушного порта Сочи. Соглашение о восстановлении объекта 16 июня в ходе Петербургского международного экономического форума-2023 (ПМЭФ) подписали минэкономразвития РФ Максим Решетников и вице-премьер, минэкономики Абхазии Кристина Озган.

Максим Решетинков считает, что воздушная гавань сможет снизить нагрузку на пункт пропуска на границе с Абхазией «Псоу».

«Реконструкция сухумского аэропорта – историческое событие для Абхазии. Он не работает уже 30 лет. Это серьезно сдерживает деловую и туристическую сферы республики»,5 – сказал Решетников.

Председатель правления Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов пояснил, что аэропорт также позволит увеличить поток туристов на курорты Краснодарского края. Для начала он предлагает построить небольшое здание аэровокзала к маю 2024 года, которое сможет принимать два самолета в час, и только потом развивать инфраструктуру воздушного порта.

Напомним, что в связи с введением режима временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России работа аэропортов в Краснодаре, Анапе и Геленджике была приостановлена с 24 февраля 2022 года.

https://www.dg-yug.ru/news/130363.html

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 16 июня 2023 22:42

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА «СУХУМ» В СУХУМЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ГОРОД» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.