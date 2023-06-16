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Абхазия Информ

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА «СУХУМ»

Новости Пятница, 16 июня 2023 22:34
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ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА «СУХУМ»

Сухум. 16 июня 2023. Абхазия-Информ. Сегодня, на площадке XXVI Петербургского международного экономического форума подписано «Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба». С абхазской стороны документ подписала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, с российской – министр экономического развития Максим Решетников.

Текст документа разработан специалистами Минэкономразвития России в рамках реализации указания президента России Владимира Путина о восстановлении прямого авиасообщения между Россией и Абхазией, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

Согласно документу, российская сторона обязуется исполнять все условия инвестиционного проекта, абхазская – предоставляет исполнителю исключительные государственные гарантии по защите прав собственности на созданные в рамках инвестпроекта объекты, неизменные условия налоговых ставок и налоговых льгот, а также обязательства по предоставлению земельных участков в приоритетном порядке.

По словам Максима Решетникова, восстановление прямого авиасообщения между Россией и Абхазией является частью большой стратегии по развитию туризма, которую правительства двух стран разрабатывают совместно с регионами и бизнесом.

«Реконструкция сухумского аэропорта – историческое событие для Абхазии. Аэропорт не работает уже 30 лет. Этот факт серьезно сдерживает развитие деловой и туристической сферы республики, – отметил он. – Для России новый аэропорт решит сразу две важные задачи – снимет крайнюю загруженность с аэропорта Сочи и с многостороннего автомобильного пункта пропуска «Адлер», которые на сегодняшний день являются главными точками входа в Абхазию для российских граждан».

«Реализация этого инвестиционного проекта окажет значительное влияние на развитие экономики Абхазии, – сказала Кристина Озган. – Мы уверены, что запуск аэропорта позволит повысить транспортную доступность республики для туристов и расширит возможности нашей страны в международной транспортно-логистической системе».

Работы по восстановлению будут осуществляться в два этапа, за счет частного инвестора, без привлечения средств из федерального бюджета. По предварительной оценке Минтранса России, Росавиации и потенциального инвестора стоимость первого этапа реконструкции составит 6,5 млрд рублей.

«На первом этапе запланирована реконструкция 2,4 из 3,6 км взлетно-посадочной полосы, что позволит аэропорту принимать пассажирские самолеты типа SSJ-100, МС-21 и грузовые ИЛ-76, – подчеркнул заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач. – Ожидается, что годовой объем перевозок на первом этапе реконструкции составит 375,8 тысяч пассажиров. Второй этап восстановительных работ начнется по достижению отметки в 1 млн пассажиров в год. В случае своевременной реализации проекта возобновление деятельности аэропорта планируется в четвертом квартале 2024 года».

Ожидается, что общий объем пассажирских перевозок нового аэропорта составит порядка 1,2 млн пассажиров в год.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 16 июня 2023 22:39

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