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Абхазия Информ

РАСКРЫТЫ КРАЖИ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ И СУХУМЕ

Новости Пятница, 16 июня 2023 22:29
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РАСКРЫТЫ КРАЖИ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ И СУХУМЕ

Сухум. 16 июня 2023. Абхазия-Информ. Кража, совершенная в особо крупном размере раскрыта сотрудниками Гудаутского РОВД. По подозрению в совершении хищения чужого имущества задержан житель с. Абгархук Шамба Рустам Заурович 1986 г.р.

Путем свободного доступа он проник в припаркованный на обочине дороги автомобиль, откуда совершил кражу женской сумки с личными вещами потерпевшей.

Заявление о преступлении поступило в пункт милиции на территории Рицинского реликтового национального парка. Принятыми оперативно-розыскными мерами в течении одного часа сотрудниками уголовного розыска совместно с подразделением милиции общественной безопасности Гудаутского отдела внутренних дел подозреваемый в совершении данного преступления был установлен и задержан.

В ходе личного досмотра у гражданина Шамба обнаружены и изъяты похищенные вещи, а именно, телефон «iPhone-14 ProMax», гарнитура к мобильному устройству, кошелек с денежными средствами и банковскими картами изъяты, а так же документы заявителя.

Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного СГ Гудаутского РОВД по п. «б» ч.4 ст. 155 УК РА продолжается. Решением суда Гудаутского района Рустам Шамба заключен под стражу.

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Кража, имевшая место в общественном транспорте, раскрыта сотрудниками уголовного розыска первого отдела милиции столичного УВД. Задержан подозреваемый – житель г. Сухум Бебия Рауль Михайлович 1974 г.р.

Согласно материалам уголовного дела гражданин Бебия, находясь в салоне общественного транспорта, следовавшего по маршруту «Центральный рынок-Новый район», из рюкзака потерпевшей совершил тайное хищение имущества, а именно принадлежащего заявительнице кошелька с денежными средствами в размере 60 000 рублей, после чего с места преступления скрылся, но был задержан сотрудниками милиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

По данному факту СО УДВ по г. Сухум по ч. 3 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело, по которому проводится расследование. Судом г. Сухум удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения задержанному в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 16 июня 2023 22:34

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