НА РИЦЕ ЗАЦВЕЛ РОДОДЕНДРОН КАВКАЗСКИЙ

В начале лета на фоне суровых скал, зеленых альпийских лугов и вечных снегов расцветает красивый кустарник семейства вересковых – рододендрон кавказский.

Сухум. 16 июня 2023. Абхазия-Информ. В Рицинском национальном реликтовом парке данное время можно наблюдать цветение рододендрона кавказского – Rhododendron caucasicum Pall.

Это вечнозеленый кустарник, до 1,5 м высотой, образует сплошные заросли на субальпийских и альпийских лугах (1800-2500м). Ветки кустарника преимущественно стелющиеся, покрыты темно-зелеными продолговатыми листьями.

Цветет с июня по август.

Цветки собраны в верхушечные зонтиковидные соцветия. Соцветия рододендрона достигают 10-15 см в диаметре и состоят из 8-12 воронковидно-колокольчатых цветков. Венчик белый или бежевый.

Обширные заросли рододендрона кавказского мы встречаем на всех маршрутах.

Примечательно, что название «рододендрон» образовано двумя греческими словами: rhodon – роза и dendron – дерево, то есть розовое дерево.

Рододендрон кавказский является эндемиком, а также прекрасным медоносом, издревле используется он и в народной медицине.

Помимо кавказского вида, в горах Абхазии можно встретить рододендрон желтый (красивый, но ядовитый листопадный кустарник) и рододендрон понтийский.