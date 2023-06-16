НА РИЦЕ ЗАЦВЕЛ РОДОДЕНДРОН КАВКАЗСКИЙ
Сухум. 16 июня 2023. Абхазия-Информ. В Рицинском национальном реликтовом парке данное время можно наблюдать цветение рододендрона кавказского – Rhododendron caucasicum Pall.
В начале лета на фоне суровых скал, зеленых альпийских лугов и вечных снегов расцветает красивый кустарник семейства вересковых – рододендрон кавказский.
Это вечнозеленый кустарник, до 1,5 м высотой, образует сплошные заросли на субальпийских и альпийских лугах (1800-2500м). Ветки кустарника преимущественно стелющиеся, покрыты темно-зелеными продолговатыми листьями.
Цветет с июня по август.
Цветки собраны в верхушечные зонтиковидные соцветия. Соцветия рододендрона достигают 10-15 см в диаметре и состоят из 8-12 воронковидно-колокольчатых цветков. Венчик белый или бежевый.
Обширные заросли рододендрона кавказского мы встречаем на всех маршрутах.
Примечательно, что название «рододендрон» образовано двумя греческими словами: rhodon – роза и dendron – дерево, то есть розовое дерево.
Рододендрон кавказский является эндемиком, а также прекрасным медоносом, издревле используется он и в народной медицине.
Помимо кавказского вида, в горах Абхазии можно встретить рододендрон желтый (красивый, но ядовитый листопадный кустарник) и рододендрон понтийский.
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