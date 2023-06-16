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Абхазия Информ

МЕДИКОВ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Новости Пятница, 16 июня 2023 21:56
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МЕДИКОВ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Сухум. 16 июня 2023. Абхазия-Информ. В торжественной обстановке в актовом зале Республиканской больницы министр здравоохранения Эдуард Бутба и председатель профсоюза работников здравоохранения Марина Шанава поздравили медиков с предстоящим профессиональным праздником Днем медицинского работника.

«Мы, люди в белых халатах, видим какие вызовы во всем мире, какую нагрузку несет все медицинское сообщество. Время борьбы с ковидом показало, насколько медики должны быть мобилизованы, насколько большая нагрузка лежит на плечах врачей, медицинских сестёр, санитарок.

Сегодня в мире немало новых вызовов, но медицинское сообщество всегда стоит на страже здоровья населения страны. Хочу поблагодарить вас за ваш труд огромное человеческое спасибо, будьте здоровы!» – сказал Эдуард Бутба.

Глава Минздрава вручил семерым медикам ведомственные медали МЗ РА «За заслуги перед отечественным здравоохранением», 15 медикам ведомственные медали «Отличник здравоохранения».

Марина Шанава также поздравила всех работников здравоохранения Абхазии с праздником, и от имени профсоюза вручила представителям всех медучреждении памятные подарки и грамоты.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Пятница, 16 июня 2023 22:23

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