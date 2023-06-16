ВИКТОРУ АБРАМЯНУ-ЭШБА ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Виктор Абрамян-Эшба – внук абхазского революционера Ефрема Эшба. Известный скрипач является постоянным музыкальным консультантом Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, проводит мастер-классы и концерты одаренных детей во многих странах мира и городах России, Австрии, Италии, Венгрии, Хорватии, США, даёт многочисленные мастер-классы в городах России и за рубежом.