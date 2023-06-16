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Абхазия Информ

ВИКТОРУ АБРАМЯНУ-ЭШБА ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Новости Пятница, 16 июня 2023 21:45
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ВИКТОРУ АБРАМЯНУ-ЭШБА ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Сухум. 16 июня 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил Виктору Абрамяну-Эшба почётное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия».

Указ президента зачитала после концерта заместитель министра культуры Динара Смыр.

Виктор Абрамян-Эшба – внук абхазского революционера Ефрема Эшба. Известный скрипач является постоянным музыкальным консультантом Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, проводит мастер-классы и концерты одаренных детей во многих странах мира и городах России, Австрии, Италии, Венгрии, Хорватии, США, даёт многочисленные мастер-классы в городах России и за рубежом.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Пятница, 16 июня 2023 21:52

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