ВИКТОРУ АБРАМЯНУ-ЭШБА ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
Сухум. 16 июня 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания присвоил Виктору Абрамяну-Эшба почётное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия».
Указ президента зачитала после концерта заместитель министра культуры Динара Смыр.
Виктор Абрамян-Эшба – внук абхазского революционера Ефрема Эшба. Известный скрипач является постоянным музыкальным консультантом Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, проводит мастер-классы и концерты одаренных детей во многих странах мира и городах России, Австрии, Италии, Венгрии, Хорватии, США, даёт многочисленные мастер-классы в городах России и за рубежом.
Последнее от Super User
- В СУХУМЕ ПРОШЛА АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ ГОРОД»
- АЭРОПОРТ СУХУМА МОЖЕТ СТАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ АВИАУЗЛОМ ДЛЯ СОЧИ
- ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА «СУХУМ»
- РАСКРЫТЫ КРАЖИ В ГУДАУТСКОМ РАЙОНЕ И СУХУМЕ
- НА РИЦЕ ЗАЦВЕЛ РОДОДЕНДРОН КАВКАЗСКИЙ