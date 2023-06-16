 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДВА ЧАСА УДОВОЛЬСТВИЯ: СКРИПАЧ ВИКТОР АБРАМЯН-ЭШБА ВЫСТУПИЛ В ФИЛАРМОНИИ

Новости Пятница, 16 июня 2023 21:44
Оцените материал
(0 голосов)
ДВА ЧАСА УДОВОЛЬСТВИЯ: СКРИПАЧ ВИКТОР АБРАМЯН-ЭШБА ВЫСТУПИЛ В ФИЛАРМОНИИ

Сухум. 16 июня 2023. Абхазия-Информ. Концерт известного российского скрипача Виктора Абрамяна-Эшба состоялся в Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба.

Открывая вечер, ведущая Эсма Джения рассказала об активной гастрольной и педагогической деятельности музыканта и о его тесном сотрудничестве с артистами Абхазии. По сложившейся традиции, во время выступления скрипача в нашей республике в концерте принимают участие как молодые, так и уже опытные солисты госфилармонии. Не стал исключением и вчерашний концерт, в котором выступили Нана Черкезия (сопрано), Кристина Эшба (сопрано), Елена Хагба (арфа), Эмилия Терзян-Хагба (скрипка), Александр Авидзба (альт), Светлана Сарьян (фортепиано), Лана Адлейба (фортепиано).

Программа состояла из классической музыки самых разных эпох: от Баха до Роберто ди Марино. Концерт получился очень насыщенным и длился около двух часов. Кроме прекрасно сыгранных сольных произведений таких композиторов, как Чайковский, Брамс, Крейслер и Сен-Санс, Виктор Абрамян-Эшба выступил в ансамблях вместе с солистами филармонии. Например, с Эмилией Терзян-Хагба он сыграл ре-минорный концерт Баха для двух скрипок, а с Еленой Хагба и Александром Авидзба – сюиту Габриэля Форе.

Музыкальный вечер украсили оперные певицы Кристина Эшба и Нана Черкезия, они спели разнохарактерные арии из произведений Вивальди, Штрауса, Масне, Масканьи и Ана, продемонстрировав мягкое и деликатное вокальное искусство с нежнейшим пианиссимо. Кроме того, арфистка Камерного оркестра, обладающая глубоким и красивым сопрано, Елена Хагба исполнила знаменитую композицию Шуберта «Ave Maria».

Студентка 2 курса Московской консерватории Лана Адлейба не только аккомпанировала вокалистам и скрипачам, но и с блеском сыграла концертный парафраз Верди-Листа из оперы «Трубадур».

Прекрасно прозвучало произведение «Chronos» современного итальянского композитора Роберто ди Марино в исполнении Александра Авидзба и Светланы Сарьян. Темпераментная и необычно прозрачная музыка, похожая на капли дождя, сквозь которые проходят солнечные лучи, нагревая воду и превращая ее в пар.

В заключение Виктор Абрамян-Эшба виртуозно сыграл «Привет любви» Эдварда Элгара и знаменитый «Венгерский танец» Брамса.

После концерта заместитель министра культуры Динара Смыр зачитала Указ президента Аслана Бжания о присвоении Виктору Абрамяну-Эшба почетного звания «Заслуженный артист Республики Абхазия».

Очень приятно, что в зале было много туристов, для которых Абхазия открылась и с культурной стороны.

Материал подготовил Алексей Шамба.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Пятница, 16 июня 2023 21:45

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ПОНЕДЕЛЬНИК СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ВИКТОРУ АБРАМЯНУ-ЭШБА ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.