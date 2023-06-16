ДВА ЧАСА УДОВОЛЬСТВИЯ: СКРИПАЧ ВИКТОР АБРАМЯН-ЭШБА ВЫСТУПИЛ В ФИЛАРМОНИИ

Открывая вечер, ведущая Эсма Джения рассказала об активной гастрольной и педагогической деятельности музыканта и о его тесном сотрудничестве с артистами Абхазии. По сложившейся традиции, во время выступления скрипача в нашей республике в концерте принимают участие как молодые, так и уже опытные солисты госфилармонии. Не стал исключением и вчерашний концерт, в котором выступили Нана Черкезия (сопрано), Кристина Эшба (сопрано), Елена Хагба (арфа), Эмилия Терзян-Хагба (скрипка), Александр Авидзба (альт), Светлана Сарьян (фортепиано), Лана Адлейба (фортепиано).

Программа состояла из классической музыки самых разных эпох: от Баха до Роберто ди Марино. Концерт получился очень насыщенным и длился около двух часов. Кроме прекрасно сыгранных сольных произведений таких композиторов, как Чайковский, Брамс, Крейслер и Сен-Санс, Виктор Абрамян-Эшба выступил в ансамблях вместе с солистами филармонии. Например, с Эмилией Терзян-Хагба он сыграл ре-минорный концерт Баха для двух скрипок, а с Еленой Хагба и Александром Авидзба – сюиту Габриэля Форе.

Музыкальный вечер украсили оперные певицы Кристина Эшба и Нана Черкезия, они спели разнохарактерные арии из произведений Вивальди, Штрауса, Масне, Масканьи и Ана, продемонстрировав мягкое и деликатное вокальное искусство с нежнейшим пианиссимо. Кроме того, арфистка Камерного оркестра, обладающая глубоким и красивым сопрано, Елена Хагба исполнила знаменитую композицию Шуберта «Ave Maria».

Студентка 2 курса Московской консерватории Лана Адлейба не только аккомпанировала вокалистам и скрипачам, но и с блеском сыграла концертный парафраз Верди-Листа из оперы «Трубадур».

Прекрасно прозвучало произведение «Chronos» современного итальянского композитора Роберто ди Марино в исполнении Александра Авидзба и Светланы Сарьян. Темпераментная и необычно прозрачная музыка, похожая на капли дождя, сквозь которые проходят солнечные лучи, нагревая воду и превращая ее в пар.

В заключение Виктор Абрамян-Эшба виртуозно сыграл «Привет любви» Эдварда Элгара и знаменитый «Венгерский танец» Брамса.

После концерта заместитель министра культуры Динара Смыр зачитала Указ президента Аслана Бжания о присвоении Виктору Абрамяну-Эшба почетного звания «Заслуженный артист Республики Абхазия».

Очень приятно, что в зале было много туристов, для которых Абхазия открылась и с культурной стороны.

Материал подготовил Алексей Шамба.