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Абхазия Информ

В ПОНЕДЕЛЬНИК СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Пятница, 16 июня 2023 21:19
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В ПОНЕДЕЛЬНИК СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 16 июня 2023. Абхазия-Информ. 19 июня 2023 года в здании Верховного суда пройдёт заседание Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия. В повестке дня 24 вопроса:

рассмотрение заявления Дзяпшба А.И. о принятии его отставки (докладчик Квициния М.З.);

рассмотрение заявления судьи Верховного суда Тарба Т.А. о принятии его отставки (докладчик Квициния М.З.);

рассмотрение заявления председателя Верховного суда Бутба С.Р. о прекращении полномочий судьи Военного суда Сагария С.В. (докладчик Квициния М.З.);

рассмотрение представления председателя Верховного суда Бутба С.Р. о присвоении судье Верховного суда Берулава Б.О. третьего квалификационного класса судьи (докладчик Квициния М.З.);

рассмотрение представления председателя Верховного суда Бутба С.Р. о присвоении судье Верховного суда Адлейба Е.А. третьего квалификационного класса судьи (докладчик Квициния М.З.);

рассмотрение представления председателя Верховного суда Бутба С.Р. о присвоении судье Сухумского городского суда Авидзба М.З. третьего квалификационного класса судьи (докладчик Квициния М.З.);

рассмотрение представления председателя Верховного суда Бутба С.Р. о присвоении помощнику судьи отдела обеспечения судопроизводства аппарата Верховного суда Ладария М.Р. классного чина «советник юстиции третьего класса» (докладчик Квициния М.З.); 

рассмотрение представления председателя Верховного суда Бутба С.Р. о присвоении секретарю судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства аппарата Верховного суда Агухава Ф.А. классного чина «юрист третьего класса» (докладчик Квициния М.З.);

рассмотрение представления председателя Верховного суда Бутба С.Р. о присвоении помощнику судьи отдела обеспечения судопроизводства аппарата Верховного суда Шершелия Э.А. классного чина «юрист третьего класса» (докладчик Квициния М.З.);

рассмотрение представления председателя Верховного суда Бутба С.Р. о присвоении специалисту отдела обеспечения судопроизводства аппарата Верховного суда Зухба С.Б. классного чина «юрист третьего класса» (докладчик Квициния М.З.);

рассмотрение представления и.о. председателя Конституционного суда Республики Пилия Д.Э. о присвоении секретарю судебного заседания Авидзба К.Р. классного чина «юрист второго класса» (докладчик Квициния М.З.);

рассмотрение представления председателя Арбитражного суда Квициния Ф.А. о присвоении секретарю судебного заседания Кетия М.Ю. классного чина «советник юстиции 3-го класса» (докладчик Квициния М.З.);

рассмотрение представления председателя Очамчырского районного суда Зантария В.К. о присвоении начальнику отдела делопроизводства аппарата суда Тарба В.Т. классного чина «юрист второго класса» (докладчик Квициния М.З.);

рассмотрение представления председателя Очамчырского районного суда Зантария В.К. о присвоении секретарю судебного заседания Курдгелия К.Г. классного чина «юрист второго класса» (докладчик     Квициния М.З.);

рассмотрение представления и.о. председателя Очамчырского районного суда Дочия И.З. о присвоении помощнику судьи Очамчырского районного суда Чазмава А.Р. классного чина «юрист второго класса» (докладчик Квициния М.З.);

рассмотрение представления и.о. председателя Гулрыпшского районного суда Ануа М.С. о присвоении секретарю судебного заседания Ломия И.Т. классного чина «юрист второго класса» (докладчик Квициния М.З.);

рассмотрение представления и.о. председателя Гагрского районного суда Аргун А.В. о присвоении помощнику судьи Долбая С.А. классного чина «юрист второго класса» (докладчик Квициния М.З.);

рассмотрение представления и.о. председателя Гагрского районного суда Аргун А.В. о присвоении специалисту отдела делопроизводства Саманджия А.Н. классного чина «советник юстиции первого класса» (докладчик Квициния М.З.);

рассмотрение представления и.о. председателя Сухумского районного суда Степанова А.Г. о присвоении помощнику судьи Сухумского районного суда Герия М.З. классного чина «советник юстиции третьего класса» (докладчик Квициния М.З.);

рассмотрение представления и.о. председателя Сухумского районного суда Степанова А.Г. о присвоении секретарю судебного заседания Сухумского районного суда Джонджуа Т.Г. классного чина «советник юстиции второго класса» (докладчик Квициния М.З.);

рассмотрение представления и.о. председателя Сухумского районного суда Степанова А.Г. о присвоении секретарю судебного заседания Сухумского районного суда Джонджуа Т.Г. классного чина «советник юстиции второго класса» (докладчик Квициния М.З.);

рассмотрение представления и.о. председателя Сухумского районного суда Степанова А.Г. о присвоении секретарю судебного заседания Сухумского районного суда Ярцевой М.М. классного чина «юрист второго класса» (докладчик Квициния М.З.); 

рассмотрение письма председателя Верховного суда Бутба С.Р. в отношении Хашба А.К. (докладчик Квициния М.З.); 

рассмотрение заявления Хашба А.К. о принятии его отставки (докладчик Квициния М.З.); 

рассмотрение жалобы Ивановой Т.П. на судью Сухумского городского суда Кварчия И.Г. (докладчик Джопуа К.В.).

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 16 июня 2023 21:33

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