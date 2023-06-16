В ПОНЕДЕЛЬНИК СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 16 июня 2023. Абхазия-Информ. 19 июня 2023 года в здании Верховного суда пройдёт заседание Квалификационной коллегии судей Республики Абхазия. В повестке дня 24 вопроса:

рассмотрение заявления Дзяпшба А.И. о принятии его отставки (докладчик Квициния М.З.);

рассмотрение заявления судьи Верховного суда Тарба Т.А. о принятии его отставки (докладчик Квициния М.З.);