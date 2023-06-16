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Абхазия Информ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ИРАКЛИЯ БАГАТЕЛИЯ НАПРАВЛЕНО В СУД

Новости Пятница, 16 июня 2023 21:15
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ИРАКЛИЯ БАГАТЕЛИЯ НАПРАВЛЕНО В СУД

Сухум. 16 июня 2023. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гудаутского района окончено предварительное расследование по уголовному делу в отношении Багателия Ираклия Нугзаровича по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 257 Уголовного кодекса Республики Абхазия.  

Органом предварительного расследования установлено, что 05 апреля 2023 года, в период времени с 19:00 по 21:00 часов, в селе Лыхны Гудаутского района на территории комплекса «Лыхнашта», в нарушение природоохранного законодательства Республики Абхазия, без соответствующего разрешения в виде заключения государственной экологической экспертизы, Багателия И.Н., используя бензопилу, совершил незаконную порубку ствола дерева породы «Кавказская липа» по периметру до степени прекращения роста, причинив тем самым ущерб окружающей природной среде Республике Абхазия.

Настоящее уголовное дело направлено по подсудности в Гудаутский районный суд для рассмотрения по существу.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 16 июня 2023 21:18

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