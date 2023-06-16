ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ДВУХ ГРАЖДАНОК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Сухум. 16 июня 2023. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух гражданок Республики Таджикистан – Бозоровой Нулифар, 2001 года рождения и Рахимовой Майдагул Турсуновны , 1978 года рождения, обвиняемых и признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.3 ст.224, (незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Абхазия.
Бозорова Н. и Рахимова М.Т. признаны виновными в незаконном хранении и перевозке наркотического вещества «метадон» с целью сбыта в особо крупном размере массой 11,142 грамм.
Бозорова Н. приговорена к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 600000 рублей в доход государства. Вину в предъявленном обвинении признала полностью.
Рахимова М.Т. осуждена к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700000 рублей в доход государства. Вину в предъявленном обвинении не признала.
В течении 15 рабочих дней со дня вручения приговора стороны вправе обжаловать приговор в вышестоящий суд.
Названные лица считаются невиновными до вступления обвинительного приговора в законную силу.
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