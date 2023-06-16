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Абхазия Информ

ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ДВУХ ГРАЖДАНОК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Новости Пятница, 16 июня 2023 21:10
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ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ДВУХ ГРАЖДАНОК РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Сухум. 16 июня 2023. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух гражданок Республики Таджикистан – Бозоровой Нулифар, 2001 года рождения и Рахимовой Майдагул Турсуновны , 1978 года рождения, обвиняемых и признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.3 ст.224, (незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Бозорова Н. и Рахимова М.Т. признаны виновными в незаконном хранении и перевозке наркотического вещества «метадон» с целью сбыта в особо крупном размере массой 11,142 грамм.

Бозорова Н. приговорена к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 600000 рублей в доход государства. Вину в предъявленном обвинении признала полностью.

Рахимова М.Т. осуждена к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700000 рублей в доход государства. Вину в предъявленном обвинении не признала.

В течении 15 рабочих дней со дня вручения приговора стороны вправе обжаловать приговор в вышестоящий суд.

Названные лица считаются невиновными до вступления обвинительного приговора в законную силу.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 16 июня 2023 21:13

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