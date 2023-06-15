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Абхазия Информ

СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГИС-КАРТА ГОРОДА СУХУМ

Новости Четверг, 15 июня 2023 23:57
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СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГИС-КАРТА ГОРОДА СУХУМ

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. Сегодня была презентована ГИС-карта города Сухум – географическая информационная система столицы ее разработчиком Ахрой Бжания.

В 2021 году Администрация Сухума заключила договор с ООО «Карта» на разработку цифровой карты столицы.

В презентации приняли участие глава Сухума Беслан Эшба, его заместитель Астамур Ашуба и руководители и сотрудники отделов столичной администрации, для которых эта карта и будет большим подспорьем в работе.

Данные в географической информационной системе многослойные – это разветвленная, подробнейшая база, которую можно еще больше конкретизировать в дальнейшем, так как проведена основная работа – создан мощный каркас.

ООО «Карта» провела ортофотосъемку столицы, приобрели специальную аппаратуру для съемок в высоком разрешении всех деталей местности – всех объектов и улиц, лицевые паспорта домовладений и многоквартирных домов, промышленных и хозяйственных строений, памятников архитектуры, обозначены электросети, на цифровую карту нанесены также коммуникации, вплоть до люков, глубины залегания труб и их диаметра. Кроме того, карта интегрирована с видеокамерами в городе.

На данном этапе, по словам Бжания, внесена информация с планшетов, хранящихся в БТИ города и в Управлении по геологии, геодезии и картографии, а при появлении новых объектов и обновлении коммуникаций в Сухуме, дополнения можно вносить вручную.

Глава Сухума Беслан Эшба поблагодарил гендиректора компании «Карта» за проделанную работу.

Ахра Бжания проведет обучающий курс для сотрудников отделов администрации, чтобы научились пользоваться цифровой картой Сухума – находить нужную информацию, а также вносить новую. Он посоветовал хранить данные на общем сервере, а не скачивать программу в каждый рабочий компьютер. Бжания также уточнил, что пользоваться картой можно как на стационарном компьютере, так и на переносных планшетах.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 16 июня 2023 00:01

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