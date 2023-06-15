СОВЕРШЕНСТВУЮТ НАВЫКИ И УМЕНИЯ ВЕДЕНИЯ БОЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБСТАНОВКИ

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. С 5 июня на общевойсковых полигонах военнослужащие Вооруженных сил Абхазии продолжают совершенствовать навыки и умения ведения боя в современных условиях обстановки. На занятиях с личным составом противотанковых подразделений отрабатываются вопросы ведения боевых действий в условиях быстро меняющейся оперативной обстановки.

Обучение подразделений проводится на современных тренажерах, возможности которых позволяют обучать и тренировать специалистов в режиме реальной обстановки по наведению и стрельбе с места по неподвижным и движущимся целям, имитировать траекторию полета снаряда, движение наземной и воздушной целей.

Подготовка специалистов ведется в напряженном темпе и сопровождается действием разнообразных экстремальных факторов: дефицитом времени, угрозой жизни в условиях ответного огня противника.

Военнослужащие на практике выполняют упражнения контрольных стрельб. Руководствуясь принципом от простого к сложному, в ходе обучения вносятся уточнения в программу подготовки.

Завершающим этапом подготовки специалистов станет проведение боевых стрельб из различных видов противотанкового вооружения.