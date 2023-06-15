НА ВСТРЕЧЕ В ГОСДУМЕ РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. В рамках мероприятий Международного парламентского форума СНГ «Пушкинские чтения» состоялась встреча делегации Парламента Республики Абхазия с заместителем председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Петром Толстым, который является сопредседателем российской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.
Парламентарии подняли ряд тем, касающихся совместной деятельности.
Петр Толстой проинформировал абхазских коллег о процессе формировании повестки дня Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, созданной во исполнение Соглашения между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерацией о сотрудничестве, которое было подписано 1 декабря 2022 г. в Сухуме спикером Лашей Ашуба и председателем Годумы Вячеславом Володиным.
Обсуждая актуальные вопросы межпарламентского сотрудничества, которые входят в задачи названной Комиссии высокого уровня, участники встречи отдельное внимание уделили гармонизации законодательства, ситуации на абхазо-российской государственной границе, проработке вопросов взаимодействия аппаратов Парламента Республики Абхазия и Государственной Думы.
Во встрече участвовали: председатель Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ Инар Садзба, его заместитель Левон Галустян, министр просвещения Инал Габлия и руководитель Аппарата Парламента Вадим Бжания.