НА ВСТРЕЧЕ В ГОСДУМЕ РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. В рамках мероприятий Международного парламентского форума СНГ «Пушкинские чтения» состоялась встреча делегации Парламента Республики Абхазия с заместителем председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Петром Толстым, который является сопредседателем российской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.