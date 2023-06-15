 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2015 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА ВСТРЕЧЕ В ГОСДУМЕ РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

Новости Четверг, 15 июня 2023 23:49
Оцените материал
(0 голосов)
НА ВСТРЕЧЕ В ГОСДУМЕ РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

Сухум. 15 июня 2023. Абхазия-Информ. В рамках мероприятий Международного парламентского форума СНГ «Пушкинские чтения» состоялась встреча делегации Парламента Республики Абхазия с заместителем председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Петром Толстым, который является сопредседателем российской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.

Парламентарии подняли ряд тем, касающихся совместной деятельности.

Петр Толстой проинформировал абхазских коллег о процессе формировании повестки дня Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, созданной во исполнение Соглашения между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерацией о сотрудничестве, которое было подписано 1 декабря 2022 г. в Сухуме спикером Лашей Ашуба и председателем Годумы Вячеславом Володиным.

Обсуждая актуальные вопросы межпарламентского сотрудничества, которые входят в задачи названной Комиссии высокого уровня, участники встречи отдельное внимание уделили гармонизации законодательства, ситуации на абхазо-российской государственной границе, проработке вопросов взаимодействия аппаратов Парламента Республики Абхазия и Государственной Думы.

Во встрече участвовали: председатель Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ Инар Садзба, его заместитель Левон Галустян, министр просвещения Инал Габлия и руководитель Аппарата Парламента Вадим Бжания.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 15 июня 2023 23:53

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ОБОРОНЕ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВЕРШЕНСТВУЮТ НАВЫКИ И УМЕНИЯ ВЕДЕНИЯ БОЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБСТАНОВКИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.